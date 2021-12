Eilenburg: Autos mit nationalsozialistischen Symbolen beschmiert

Eilenburg

Unbekannte haben in der Straße Am Regenbogen in Eilenburg drei geparkte Fahrzeuge mit nationalsozialistischen Symbolen beschmiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachten die Täter die Symbole mit schwarzer Farbe auf Frontscheiben und Motorhauben auf. An mindestens einem der Fahrzeuge sei dabei Sachschaden entstanden.

Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Ereignet hat sich die Tat in der Nacht zum Sonntag, in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr.

Von LVZ