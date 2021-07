Die B 87-Ortsumgehung von Eilenburg in Richtung Leipzig ist seit Montag gesperrt. Dadurch muss der Verkehr durch die Innenstadt – und das geht nicht reibungslos. Pendler müssen Geduld aufbringen.

Zähflüssiger Verkehr am Montagmorgen in Eilenburg stadteinwärts. In der Ziegelstraße geht es nur im Schritttempo voran. Quelle: Nico Fliegner