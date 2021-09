Eilenburg/Bad Düben

Die Gemeinde Zschepplin war am Wahlsonntag die erste in der Eilenburger Region, in der die Stimmzettel für die Bundestagswahl ausgezählt waren und die AfD mit 30 Prozent (Erststimme) beziehungsweise 28,7 Prozent (Zweitstimme) die CDU deutlich auf den zweiten Platz verbannte. Zschepplin sollte nicht die einzige Kommune bleiben, in der die AfD haushoch gewinnt. In allen Städten und Gemeinden in Nordsachsen – bis auf Delitzsch und Taucha – liegt die AfD in der Wählergunst ganz oben. Besonders stark ist sie in den Gemeinden Laußig, Doberschütz und Mockrehna mit jeweils über 30 Prozent bei den Erst- und Zweitstimmen.

Ursachensuche: Verfehlte Corona-Politik schuld?

Die Politiker vor Ort suchen nunmehr nach Erklärungen. Der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz (CDU) kommentiert den Wahlausgang mit den Worten „bescheiden schön“ und sieht die Ursachen in einer verfehlten Corona-Politik der Merkel-Regierung. „Das war immer nur eine halbherzige Politik. Die Gesetze wurden für den Moment gemacht, ohne die Auswirkungen zu sehen. Das vergisst die Bevölkerung nicht.“ Märtz richtet einen deutlichen Appell an seine Partei: „Wir als CDU müssen jetzt in uns gehen. Wir haben ganz, ganz großen Mist gebaut.“ Auch Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) sagt: „Laschet hat nicht gezogen“, Merz oder Söder hätten wohl „auch in Nordsachsen einen deutlich besseren Stand gehabt.“ Dass mit René Bochmann ein AfD-Direktkandidat den Wahlkreis vertritt, ist für Klepel keine Überraschung. Jener Trend sei deutlich vor der Wahl zu spüren gewesen.

Lesen Sie auch:

Vorschlag: NützlicheTätigkeit für Hartz-IV-Empfänger

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) sagt: „Wahlergebnisse sind Ausdruck des Wählerwillens und auch von Unterlegenen zu akzeptieren.“ Seine Erwartungen an die künftige Bundesregierung: „Eine Regierungsbildung, die sachorientiert und nicht lobbyistisch geprägt alle Brennpunkte zügig und konsequent angeht.“ Der OBM moniert, dass „zukunftsorientierte Entwicklungen von bürokratischen Hindernissen geprägt“ seien, die „verhindernd, zeitraubend, nervig und teuer sind. Ich hoffe auf keine sinnlosen politischen Eingriffe in die Wirtschaft, diese beeinflussen die Leistungsfähigkeit und Ertragskraft negativ.“ Und er sagt: „Eine Regierung muss akzeptieren, dass nicht jeder, der eine von der Regierung abweichende Meinung vertritt, ein Störer oder Querdenker ist.“

Außerdem spricht er sich dafür aus, jedem Hartz-IV-Empfänger die Möglichkeit zu geben, nützliche Tätigkeiten für die Gesellschaft zu erbringen. „Tatsächlich wird seit Jahrzehnten verfügbare Leistungskraft sträflichst liegengelassen. Städte und Gemeinden wären dankbar dafür, weil damit vorwiegend aus Kostengründen nicht erledigte Aufgaben bearbeitet werden können.“ Zudem fordert er keinerlei Einmischung mehr in fremde Länder. „Wir sind mitverantwortlich für entstandene Flucht und Vertreibung.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) sagt zum Wahlausgang: „Das Ergebnis habe ich erwartet, auch leider das Abschneiden der AfD in Bad Düben und Sachsen.“ Ihre Analyse für Sachsen macht sie an drei Punkten fest: 1. Schlechte bundespolitische Performance der CDU. 2. Selbstgefällige nicht mehr zeitgemäße politische Folklore der demokratischen Parteien über viele Jahre hinweg. Authentizität und Glaubwürdigkeit brauche mehr, als nur Thesen vor sich herzutreiben. 3. Einige Bürger machten für alles, was in ihrem Leben schief läuft, den Staat oder allgemein die Politik verantwortlich … Das Märchen „Sag uns alle deine Sorgen und wir kümmern uns drum …“ habe als Politikansatz ausgedient. Damit sollte eigenem Engagement, eigener Verantwortung und eigenem Handeln wieder mehr Raum geboten werden. „Kurz und gut: mehr Verantwortung wagen!“

Von Kathrin Kabelitz, Nico Fliegner und Christian Wendt