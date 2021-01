Eilenburg/Bad Düben: Wo ist Hundesteuer am höchsten?

Eilenburg/Bad Düben

Corona sorgt für volle Krankenhäuser und leere Kassen – auch und gerade bei den Kommunen. Doch wenn es bellt, klingelt es in der Gemeindekasse. Laut einer von der Universität Göttingen 2019 erstellten Heimtierstudie bellen inzwischen 9,4 Millionen Hunde in Deutschland. Damit lebt hierzulande inzwischen in jedem fünften deutschen Haushalt ein Hund. Und dies, obwohl die Hundebesitzer die einzigen Tierfreunde sind, die für den tierischen Gefährten Steuern zahlen müssen. Laut der besagten Studie spülte die örtliche Steuer, über die die Kommunen allein entscheiden können, deutschlandweit 2018 rund 360 Millionen Euro in deren Kassen, was rein rechnerisch einen Durchschnitt von knapp 40 Euro pro Hund ergibt.

Doberschützer Hunde bellen am billigsten

Doch wie wird das in Eilenburg, Bad Düben, Doberschütz, Laußig, Jesewitz, Zschepplin und Mockrehna gehandhabt? Kurz zusammengefasst lautet das Fazit: Doberschützer Hunde bellen für 20 Euro am billigsten, mit 60 Euro in Mockrehna am teuersten.

Beim zweiten Hund, in Eilenburg und Laußig reicht die Abstufung sogar bis zum dritten Hund, wird es jeweils teurer. Noch mehr müssen Halter von Kampfhunden zahlen. In Jesewitz knurrt dieser mit 50 Euro mit Abstand am billigsten. Den Spitzenwert auf der anderen Seite hält Laußig. Hier zahlt der Halter für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund jeweils 400 Euro.

Keine Steuererhöhungen geplant

Für alle Hundehalter in der Region gleichermaßen positiv ist, dass in keiner der Kommunen rund um Eilenburg derzeit daran gedacht ist, für die insgesamt 3600 Hunde an der Steuerschraube zu drehen. Dabei gelten die Hundesteuersätze im Falle von Doberschütz sogar bereits seit 2001. Selbst in Mockrehna und Laußig, wo die jüngsten Änderungen erfolgten, liegen diese inzwischen schon zehn Jahre zurück.

Die Hundesteuer wird in allen Kommunen nicht zweckgebunden eingesetzt. Einhellig kam aber dennoch aus den Kämmereien, Hauptämtern und Pressestellen in den Antworten gegenüber der LVZ zum Ausdruck, was Anja Behr vom Hauptamt Doberschütz als Appell an die Hundehalter so formulierte: „Das Zahlen der Hundesteuer befreit nicht davon, die Hinterlassenschaften der Vierbeiner auch im ländlichen Raum zu beseitigen.“

Hier gibt es die Übersicht

Eilenburg: 1023 Hunde bringen 39 000 Euro Steuern pro Jahr. Die Hundesteuer beträgt für den ersten Hund 40 Euro, für den zweiten 60 Euro und für jeden weiteren Hund 70 Euro pro Jahr. Bei Kampfhunden sind für das erste Tier 150 Euro zu zahlen, ansonsten 200 Euro.

Bad Düben: Hier sind 544 Hunde gemeldet, was jährlich 24 000 Euro Steuern bedeutet. Fällig werden für den ersten Hund 42 und ab dem zweiten Hund 87 Euro. Die Steuer bei Kampfhunden beträgt für den ersten 132 Euro, ansonsten 240 Euro.

Mockrehna: 513 Hunde leben hier, ihre Besitzer zahlen pro Jahr 30 800 Euro Steuern. Für das erste Tier sind jeweils 60 Euro fällig, für eventuelle weitere Hunde sind dann 100 Euro zu zahlen. Bei Kampfhunden liegt die Steuer bei 280 beziehungsweise 350 Euro.

Doberschütz: Hier sind 440 Hunde angemeldet, was ein jährliches Steueraufkommen von 9700 Euro bedeutet. Besitzer zahlen für ihren ersten Hund 20 Euro, ab dem zweiten Tier verdoppelt sich die Summe auf 40 Euro. Bei Kampfhunden werden 100 Euro für das erste Tier und für jedes weitere 200 Euro fällig.

Laußig: 388 Hunde leben hier, was der Gemeinde pro Jahr 14 000 Euro Steuern bringt. Für den ersten Hund zahlt der Halter 35 Euro, für den zweiten 60 und für jeden weiteren Hund 75 Euro. Handelt es sich um Kampfhunde, werden für das erste Tier 260 Euro fällig und dann 400 Euro.

Zschepplin: 348 Hunde bringen der Gemeinde pro Jahr 11 000 Euro Steuern. Beim ersten Tier sind es 30 Euro, ab dem zweiten 60 Euro. Für Kampfhunde ist die Steuer auf 100 beziehungsweise 150 Euro festgesetzt.

Jesewitz: Für 337 Hunde zahlen die Halter pro Jahr 9200 Euro Steuern. Für das erste Tier sind 25 Euro fällig, ab dem zweiten 50 Euro. Bei Kampfhunden sind für den ersten 50 Euro zu zahlen und ansonsten 100 Euro.

Von Ilka Fischer