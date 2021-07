Eilenburg: Bäume hängen voller Süßkirschen

Eilenburg

Vor den Toren der Stadt Eilenburg tun sich gerade wahre Paradiese auf. Die Kirschbaumalleen an den Feldrainen hängen voller Süßkirschen. Verwunderlich: Niemand pflückt die knackigen Früchte. Sie werden wohl am Ende zum größten Teil sich selbst und der Natur überlassen.

Die Bäume an den Feldrändern zwischen Wedelwitz und Gostemitz hängen voll mit Süßkirschen. Quelle: Nico Fliegner

Schüler ernten Kirschen

Doch die Alleen, wie auch jene zwischen Wedelwitz und Gostemitz, sind noch nicht ganz in Vergessenheit geraten. Zumindest Birgit Rabe, die beim Landschaftspflegeverband (LPV) Nordwestsachsen Ansprechpartnerin für Streuobst ist, kennt die versteckten Paradiese. Sie hat jetzt Schülerinnen und Schüler der Schule am Bürgergarten in Eilenburg zu einer Ernteaktion eingeladen – und sie kennt die Entstehung dieser Allee.

„Das Angebot haben wir gern angenommen“, erzählt Lehrerin Dorothea Heinze. Mit drei ihrer Schützlinge machte sie sich auf den Weg in die Feldflur nahe Wedelwitz. Mit dabei Andreas Vierling vom LPV und Stefan Henschel vom Tourismus- und Gewerbeverein.

Große Leitern wurden benötigt, um auch an die ganz oben hängenden Süßkirschen zu kommen. Gohar, Niclas und Anna hatten damit kein Problem. Die Schüler im Teenageralter zeigten sich als gekonnte Kletterer und Kirschenpflücker. Jeder hatte einen Eimer dabei – und die waren schnell gefüllt. Also ging es wieder runter, die Kirschen kamen in eine etwas größere Stiege und weiter ging’s.

Kuchen, Dessert und Kirschbrand

Das Tagesziel war sportlich: Die Schüler wollten 150 Kilogramm ernten. Doch dieses Vorhaben war dann wohl doch etwas zu hoch gesteckt. Hätten sie mehr Zeit und noch mehr fleißige Helfer gehabt, hätten sie es vielleicht sogar geschafft. Am Ende waren es weniger Kirschen, aber immer noch so viel, um aus den Früchten etwas Leckeres machen zu können. „Wir wollen einen Kirschkuchen backen und ein Kirsch-Schoko-Dessert zubereiten“, erzählt Dorothea Heinze. Die Rezepte haben sich die Schüler selber rausgesucht. Die übrigen Kirschen will der LPV in eine Brennerei nach Halle geben, damit daraus süffiger Kirschbrand entsteht als Geschenk für fleißige Ehrenamtler, die den LPV unterstützen. Eine ähnliche Aktion mit Birnen im vorigen Jahr kam bereits gut an.

Obstbaumallee mit Geschichte

Die Obstbaumallee zwischen Wedelwitz und Gostemitz hat eine lange Geschichte, die auf das Jahr 1934 zurückgeht, hat Birgit Rabe recherchiert. Der Eilenburger Karl Klepel und Sohn Max pflanzten seinerzeit die Bäume an; es waren der Vater und Großvater von Max Rainer Klepel, der mit seiner Frau Irene bis März vorigen Jahres das kleine Obst- und Gemüsegeschäft in der Leipziger Straße in Eilenburg betrieben hatte. Die Süß- und Sauerkirschen sowie Pflaumen bereicherten Jahrzehnte lang das Angebot des Geschäftes.

Birgit Rabe weiß, dass es sich um seltene Kirschen handelt wie Badeborner Schwarze Knorpel, Altenburger Melonenkirsche und Maibigarreau. Letztere ist eine rotbunte Herzkirsche. Sie zeichnet sich durch hohe Platzfestigkeit sowie gute Baumgesundheit aus und wird aufgrund der frühen Reife nicht von der Kirschfruchtfliege befallen. Und tatsächlich: Die Kirschen bei Wedelwitz sind von guter Qualität, nicht madig, haben festes Fleisch und schmecken süß.

Kindern Wissen vermitteln

Dass die Obstbaumalleen in der Region weitgehend in Vergessenheit geraten sind, ärgert Birgit Rabe, obwohl der LPV seit einiger Zeit schon gegensteuert und sich der Alleen annimmt. Umso mehr hat es sie gefreut, dass sich Eilenburger Schüler mit dem Thema beschäftigen. Denn „vorhandenes regionales und saisonales Obst nutzen und verarbeiten, ist wichtig“, sagt Birgit Rabe. „Nur wenn die Schüler aus eigenem Erleben wissen, was sie mit dem Obst machen können, tun sie das vielleicht auch später einmal und vermitteln das dann an ihre Kinder.“

