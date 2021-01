Eilenburg: Bau der Aktiv Oase – neuer Weg zur Finanzierung

Eilenburg

Die Aktiv-Oase in Eilenburg hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um wie geplant im nächsten Quartal im Gewerbegebiet Am Alten Celluloidwerk einen Neubau mit Physiotherapie, Rehasport sowie großen Fitness- und Wellnessbereichen eröffnen zu können. Das teilte der Tourismus- und Gewerbeverein Eilenburg mit. „Wie vielen schon bekannt ist, investiert unser Mitglied Am alten Celluloidwerk 6 in ein modernes Therapie- und Trainingszentrum. Kurz nach Baustart bescherte die Corona-Krise dem Unternehmen aber beträchtliche Einnahmenausfälle, und verschiedene Faktoren, die nicht planbar waren, führten zu Baukostensteigerungen.“

Lesen Sie auch

Neue Aktiv-Oase Eilenburg: Ziel bleibt Eröffnung im März

Anzeige

Zwei Millionen-Euro-Projekt entsteht

Petra und Dirk Heynig bauen hier für rund zwei Millionen Euro. Rund 1000 Kunden, die das überwiegend fest angestellte 15-köpfige Team derzeit noch an dem Standort in der Kranoldstraße betreut, werden ab April auf zwei Etagen mit je 1400 Quadratmetern Grundfläche, neben großzügigeren Sanitär- und Umkleideräumen, einen modernen Gerätebereich, Räume für Kurse sowie Sauna mit Saunagarten, aber auch eine Physiotherapie nutzen können.

Für Unterstützung gibt es Gegenleistung

Im Kern unterstützen beim Crowdfunding – einer recht modernen Finanzierungsform – viele Interessenten mit oft überschaubaren Beiträgen (zum Beispiel 60 Euro) Projekte, wodurch insgesamt durchaus relevante Finanzierungshöhen erreicht werden. Bei der Aktiv-Oase kann man bestimmte, sonst nicht erhältliche Gegenleistungen buchen und das Projekt damit heute schon unterstützen.

Kontakt: www.startnext.com/aktivoase oder www.aktiv-oase.de/crowd

Von LVZ