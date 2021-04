Rote Jahne

„Das müssen sie sich mal ansehen. So verschneidet man doch keine Bäume. Das macht jeder bei uns auf dem Dorf besser“, schimpft ein Mann aus Wöllnau am LVZ-Telefon über eine Maßnahme, die offenkundig nicht nur ihn berührt. Leserin Erika Fischer schreibt: „Was ich letzte Woche ansehen musste, war einfach nur grauenhaft. Zwischen Einmündung Rote Jahne und der nächsten Kurve waren die Bäume auf der linken Straßenseite dermaßen verstümmelt, dass man schon von Vergewaltigung sprechen kann. Sowas kann man doch nicht einfach hinnehmen.“ Was ist passiert?

Waldbesitzerin: Bäume nehmen keinen Schaden

An besagter Straße im Waldgebiet um die Rote Jahne bei Eilenburg ist auf etwa einem Kilometer Länge ein Lichtraumprofilschnitt erfolgt, damit die in den Straßenbereich ragenden Bäume nicht den öffentlichen Verkehrsraum beeinträchtigen. Eine Maßnahme, wozu Waldeigentümer verpflichtet sind.

In diesem Fall handelt es sich um Privatwald. Er gehört Ines Huster und sie hat den Lichtraumprofilschnitt veranlasst. Die engagierte Waldbesitzerin erklärt, dass die Arbeiten mit einem Mulcher mit entsprechender Sägevorrichtung vorgenommen wurden. Der Einsatz dieser Technik sei nicht ungewöhnlich, er sei „am effektivsten und schnellsten“, sagt Ines Huster. In Norwegen beispielsweise, so kennt es die erfahrene Waldeigentümerin, werde ausschließlich so gearbeitet. Ines Huster kann aber Entwarnung geben: „Es handelt sich um Roteichen. Den Bäumen passiert nichts. Sie nehmen keinen Schaden.“

Baumverschnitt schlägt Wellen

Freilich hätte man auch eine andere Technik anwenden können, nämlich jeden Baum einzeln verschneiden. Das ist aber nicht nur ein enormer zeitlicher Aufwand, der Personal erfordert, sondern vor allem kostenintensiv. Als Waldbesitzerin müsse sie immer auch die Kosten im Blick haben. Und eine Förderung für solche Maßnahmen gibt es nach LVZ-Informationen für private Waldbesitzer nicht. Der Staatsforst kann indes bei solchen Aktionen ganz anders agieren – und macht es letztlich auch.

Lesen Sie auch:

Hohenprießnitzer verärgert über Baumfrevel

Laußig: Weiter Streit um Baumwurzeln an der Heideschänke

Der Baumverschnitt schlägt inzwischen Wellen. „Bei mir gingen auch schon einige Anrufe mit Beschwerden ein“, sagt der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz (CDU). Und auch Revierförster Jan Schmidt von Sachsenforst weiß inzwischen um den Wirbel in puncto Baumverschnitt – auch bei ihm meldeten sich aufgeregte Bürgerinnen und Bürger.

Forstbehörden geben Entwarnung

Das Landratsamt Nordsachsen gab an, dass weder das Straßenbauamt noch die Untere Forstbehörde des Landkreises das Herstellen des Lichtprofils veranlasst haben. „Es waren auch keine Mitarbeiter des Landratsamtes zugegen, noch wurden die Arbeiten von Mitarbeitern aus unserem Haus ausgeführt. Kurz gesagt, diese Maßnahme war nicht angeordnet. Es war eine Privatinitiative“, so Landkreissprecher Alexander Bley.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den weiteren Angaben zufolge sei im Straßenabschnitt an der K 7402 erst vor zirka zwei Jahren das Lichtraumprofil geschnitten worden. Aktuell habe kein Mangel vorgelegen, insoweit habe es auch keine Aufforderung des Landratsamtes zur Beseitigung von Astwerk gegeben. „Auch wenn es nicht schön aussieht, wie die Äste zu Boden gebracht wurden, steht das nicht im Konflikt zum Waldgesetz. Die Bäume überleben den Verschnitt“, so das Landratsamt.

Selbst der Staatsbetrieb Sachsenforst als Obere Forstbehörde sieht keinen Grund zur Sorge: „Da sich diese Bäume in einem eher jungen Alter befinden und damit auch noch plastisch auf Veränderungen reagieren, ist der Rückschnitt als unproblematisch zu beurteilen“, teilte Josef Pietzonka, Referent Privat- und Körperschaftswald im Forstbezirk Taura, mit. Von Sachsenforst habe der Privatwaldbesitzer „mit keinerlei Konsequenzen zu rechnen“. Der Erhalt der Bäume „ist sehr wichtig, da es lediglich eine Art Pflegemaßnahme darstellt. Ein Absterben der Bäume war vermutlich nicht Ziel der Maßnahme, da dies zu neuen Verkehrssicherungsgefahren führen könnte, zum Beispiel stehendes Totholz.“

BUND anderer Auffassung

Anders sieht es der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Sachsen. „Nein, der Baumverschnitt ist nicht richtig ausgeführt worden“, konstatiert Almut Gaisbauer. „Wichtig ist, dass ein Baumschnitt durch glatte und saubere Schnittstellen erfolgt, damit diese Schnittstellen keine Eintrittspforte für Bakterien, Pilze oder Schädlinge werden und die Selbstheilungskräfte des Baumes richtig funktionieren können. Daher ist ein fachgerechter Baumschnitt notwendig, um keine Folgeschäden an gesunden Bäumen zu verursachen.“ Gaisbauer sagt aber auch, dass „ökologische Aspekte bei der Verkehrssicherungspflicht eine untergeordnete Rolle“ spielen. Allerdings kann man zum Beispiel bei Höhlenbäumen nur die Krone fällen lassen und den Hochstubben stehen lassen. Daher ist eine naturschutzfachliche Prüfung vorab wichtig und man findet oft Lösungen.“

Ines Huster gesteht den Kritikern zwar zu, dass das Ganze „nicht schön aussieht“, betont aber, dass der Lichtraumprofilschnitt das kleinere Problem sei. Das wirkliche Problem sei derzeit der allgemeine Zustand der Wälder. Allein sie habe 400 Hektar Kiefernforst durch die zwei Hitze-Sommer der vergangenen Jahre und fehlendes Wasser quasi verloren, gleichzeitig investiert sie in die Aufforstung – auf 42 Hektar Fläche werden neue Bäume angepflanzt.

Von Nico Fliegner