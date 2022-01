Eilenburg: Bauzäune am Spielplatz sind wieder weg

Eilenburg

Im Juli musste einer der beliebtesten Spielplätze im Eilenburger Stadtpark nach einer Überprüfung teilweise gesperrt werden. Wie die Stadt jetzt mitteilte, ist er nun wieder voll nutzbar. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der neuen Gerätschaften konnte er allerdings jetzt erst wieder freigegeben werden.

Standsicherheit war gefährdet

Im Sommer hatten Mitarbeiter des städtischen Bauhofes bei der jährlichen Inspektion aller Spielplätze festgestellt, dass auf dem Kinderspielplatz im Stadtpark an verschiedenen Geräten aus Holz diverse Mängel bestehen. Diese Mängel führten zur Beeinflussung der Standsicherheit der Geräte und stellten ungewollte Gefahrenstellen dar.

Auch die Rollstuhlwippe war verschlissen

Deshalb wurden das „Sandwerk“ – das ist das Bauwerksgerüst an der Sandstrecke – und die Rollstuhlwippe gesperrt. Am „Sandwerk“ waren die hölzernen Standpfosten im Bereich des feuchten Sandes angegriffen gewesen und morsch. Das Gerüst wurde in Gänze ersetzt und durch eine Fachfirma neu errichtet. An der Rollstuhlwippe waren die Rampen und bewegten Teile aufgrund des ausgiebigen Gebrauchs stark verschlissen. Es bestand die Gefahr, dass spielende Kinder Quetschungen erleiden oder sich Splitter einziehen. Auch hier wurde Abhilfe geschaffen und das Spielgerät instandgesetzt. Nun können wieder alle Geräte auf dem Spielplatz im Stadtpark in gewohnter Weise genutzt werden.

Eilenburg muss jährlich alle Spielplätze prüfen

In der Stadt und den Ortsteilen gibt es 18 öffentliche Spiel- und Freizeitflächen. Diese werden jährlich auf Mängel kontrolliert. Dazu sind die Betreiber – meistens sind es die Kommunen – verpflichtet, da sie haftbar gemacht werden können, wenn auf einem Spielplatz etwas passiert und dies im Zusammenhang mit defekten Spielgeräten steht.

