Eilenburg: Behlitzer Teich ist saniert und wieder schick

Behlitz

Der Teich im Eilenburger Ortsteil Behlitz ist wieder schick. Wie die Stadt Eilenburg mitteilte, wurde das Gewässer, nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gab, jetzt komplett saniert. Der Teich wurde vollständig entschlammt, zudem wurden eine Dicht- sowie eine Schotterschicht aufgetragen.

Blick auf den Dorfteich in Behlitz im Juli. Quelle: Wolfgang Sens

Ersatzpflanzungen erfolgen „Am Kirchbogen“

Zudem wurden eine Tief- sowie Flachwasserzone geschaffen und die bestehende marode Uferbefestigung zurückgebaut. Das Ufer hat an diesen Stellen eine Böschung erhalten, die mit Rollrasen ausgestattet wurde. Vorgesehen waren auch zwei Ersatzpflanzungen. Aus Platzgründen, so die Stadt, könnten diese aber nicht am Teich untergebracht werden. In Abstimmung mit dem Ortschaftsrat sollen deshalb eine Winterlinde und ein Feldahorn in der Straße „Am Kirchbogen“ ihren Platz finden. In den nächsten Jahren werden aber im Rahmen der Gewässerunterhaltung noch Pflanzungen vorgenommen.

Sanierung hat über 100 000 Euro gekostet

Der Behlitzer Teich im Dezember 2021. Quelle: Wolfgang Sens

Die bisherige Kostenschätzung beläuft sich auf rund 106 000 Euro. Finanziert wurde die Maßnahme mit Mitteln aus dem Förderprogramm simul+. Kospa-Pressen hatte 2019 mit Unterstützung des Ortschaftsrates und des Landschaftspflegeverbandes (LPV) Nordwestsachsen bei dem Wettbewerb „Ideen für den ländlichen Raum“ mit 200 000 Euro eine beträchtliche Summe einheimsen können.

Unter dem Slogan „Gemeinsam KulturLand schaffen“ hatten sich Roswitha Feustel, Reiner Dietrich, Ellen Häußler und Birgit Rabe mit dem LPV verbündet, um in Wedelwitz, Kospa, Pressen, Zschettgau, Behlitz und Hainichen dörfliches Gemeinschaftsleben zu prägen. „Umso mehr freuen wir uns, zu sehen und zu erleben, wie das Preisgeld verwendet wird, um die Orte im Gemeindeverbund Kospa-Pressen zu verschönern“, heißt es jetzt seitens des Verbandes. Mit der naturnahen Sanierung des Teiches sei nun ein großes und finanziell das wohl teuerste Projekt abgeschlossen, „bei dem wir vor allem beratend tätig waren. Zahlreiche Auflagen mussten bei der Sanierung und Neugestaltung beachtet und eingehalten werden. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.“ Ebenso aus Wettbewerbsmitteln wurde der neue überdachte Treffpunkt am Teich mitfinanziert.

Geld auch für andere Eilenburger Ortsteile

Die Sanierung des Behlitzer Teiches ist vollendet Quelle: Wolfgang Sens

Von dem gewonnenen Geld profitieren auch andere Dörfer, die zur Großen Kreisstadt gehören. So ziert unter anderem in Wedelwitz ein Graffiti-Rotmilan den Trafoturm, der Spielplatz verfügt über Nestschaukel und Klettergerüst. In Kospa wurde ein Ballfangzaun für den Bolzplatz aufgestellt. Geld aus dem simul+-Wettbewerb floss auch in den neuen Spielplatz in Zschettgau, der im Oktober eröffnet wurde. Angeschafft wurden zudem ein mobiler Backofen und eine Obstpresse, die alle Ortsteile nutzen können.

Von LVZ