Eilenburg

Im Eilenburger Tierpark hofft man jetzt auf eine Traumhochzeit. Die Voraussetzungen dafür sind jedenfalls im Tropicana gegeben. Denn mit dem Eintreffen von Franz am Dienstag ist Sissi endlich nicht mehr der einzige Goldkopflöwenaffe. Sissi, wild und unerschrocken wie einst die namensgebende junge Kaiserin, musste wie diese bereits einen herben Schicksalsschlag verkraften. Denn ihr erster Partner kam bereits krank an die Mulde und verstarb. Am Ende dauerte es doch etwas länger, ehe nun Franz, der wie Sissis erster Partner aus dem Braunschweiger Zoo stammt, übersiedeln konnte.

Paar darf sich in Ruhe kennen lernen

Wann sich die Besucher mit dem hoffentlich dauerhaft glücklichen Paar freuen dürfen, steht derzeit in den Sternen. Denn zum einen soll sich das Paar erst einmal im rückwärtigen Bereich in aller Ruhe kennenlernen dürfen. Und zum anderen bleibt das Tropicana ebenso wie der Tierpark im November wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Von Ilka Fischer