Eilenburg: Betrüger wollen von Senioren Geld

Eilenburg

Unter anderem in Eilenburg versuchten Unbekannte am Freitag ältere Menschen zu betrügen, ähnliche Fälle ereigneten sich laut Polizei im Stadtgebiet Leipzig, in Grimma, Borsdorf, Zwenkau und Borna.

Senioren sollten Kautionen stellen

Unbekannte riefen die Geschädigten im Alter von 77 bis 96 Jahren jeweils an und gaben sich als Polizeibeamte oder Rechtsanwälte aus. Die Anrufer sagten, dass die Kinder beziehungsweise Enkel der Senioren Verkehrsunfälle verursacht hätten. Zur Freilassung ihrer Familienangehörigen sollten die Angerufenen Kautionen stellen. Die erkannten die Betrugsmaschen aber, sodass es in keinem Fall zum Vermögensschaden kam.

Von lvz