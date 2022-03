Eilenburg: Birringer-Schwestern begeistern in der Rinckart-Aula

Eilenburg

Auf den Kreuzfahrtschiffen MS Europa und MS Europa 2 sind die international gefragten Künstlerinnen gern gesehene Gäste. In Eilenburg stellten sie ihr beachtenswertes musikalisches Talent nun zum dritten Mal vor. Das erklärte auch den erfreulich hohen Besucherzuspruch zur jüngsten zweiten Stunde der Musik in diesem Jahr in Eilenburg.

Die Pianistin Esther Birringer prägte den Abend mit einer bemerkenswerten klanglichen wie sensiblen Anschlagkultur. Dazu begeisterte Lea Birringer als leidenschaftliche Duopartnerin mit einem virtuos singenden Geigenspiel, dem der gestalterische Feinsinn anzuhören war.

Der Abend startet mit Mozart

Das wurde bereits bei der Mozartsonate e-Moll KV304 hörbar. Der Komponist räumte der Violine gegenüber dem Klavier eine ebenbürtige Position ein. Im 2. Satz „Tempo di menuetto“ verzierte die Violine mit einem filigranen Spiel die Tanzschritte des Klaviers. Dazu stellten die Künstlerinnen den jeweiligen Werken angemessene Erläuterungen zu den Komponisten voran.

Drei beeindruckende Romanzen op.22 aus der Feder von Clara Schumann gaben einen Einblick in das Leben und Wirken dieser starken Frau, die als international geachtete Pianistin, als Gattin von Robert Schumann, Komponistin, Verlegerin und Mutter von acht Kindern auch noch dem familiären Haushalt vorstand.

Konzertabend endet mit de Fall und Grieg

Die Programmfolge bereicherte weiter der spanische Komponist Manuel de Falla mit der Suite populaire espagnole. Diesem folgte ein Werk des Norwegers Christian Sinding. Dessen kaum bekannte, aber reizvolle Romanze D-Dur op.100 spielten die Birringers mit fast atemberaubender Musikalität. Das hatte zur Folge, dass nach dem Verklingen des letzten Tones ein Moment atemloser Stille eintrat, ehe der reichliche Applaus einsetzte.

Das beeindruckende Konzert fand seinen Abschluss mit der Sonate F-Dur op.8 des norwegischen Komponisten Edvard Grieg. Besonders den 3. Satz „Allegro molto vivace“ mit seinem vor Einfällen überquellenden Finale gestalteten die Künstlerinnen zu einem rasanten virtuosen Höhepunkt.

Als freundliche Zugabe erklang „Salut d’Amour“ von Edward Elgar. Ein seit Jahren gepflegtes anschließendes Künstlergespräch rundete den gelungenen Konzertabend in der Aula des Rinckart-Hauses ab.

Von Ernst Gottlebe