Eilenburg: Caritas-Kinder haben doppelt Grund zur Freude

Eilenburg

Gleich doppelt Grund zur Freude gab es jetzt beim Caritas-Hilfeverbund in Eilenburg. Am Montag machte der Wagen vom Eilenburger Carneval Club in der Rödgener Landstraße Halt, die Narren verteilten Bonbons und Äpfel an die Kinder, die sich passend zum Rosenmontag karnevalistisch in Schale geworfen hatten. „Wir fanden diese Aktion sehr schön. Vielen Dank“, so Cindy Witschorkäwitsch, Sozialpädagogin des St. Martin Caritas-Hilfeverbundes.

Fahrrad-Paul sponsert Räder für die Kinder

Und dann gab es noch diese „coole Idee von Fahrrad Paul. Wir haben ja auch immer Kinder dabei, wo es finanziell ganz schön eng ist und nicht jedes Kind ein eigenes Fahrrad haben kann.“ Davon erfuhr Christian Paul vom gleichnamigen Radgeschäft in der Ziegelstraße, der anbot, einige gebrauchte Räder nach und nach flott zu machen. „Wir haben aus unseren stationären Wohngruppen jeweils ein Kind ausgewählt.“ Im Januar gab für Maxi, Noah, Paul und Leonie schon mal die passenden Helme. Jedes Kind konnte sich einen neuen Helm nach seinem eigenen Geschmack aussuchen. Leonie war jetzt die erste, die ihr Rad abholen konnte: „Sie war mächtig stolz.“

Von ka