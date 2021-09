Eilenburg: Chemie-Experiment löst Brandmelder aus

Schüler und Lehrer der Eilenburger Tschanter-Oberschule mussten am Mittwochvormittag mitten im Unterricht das Gebäude verlassen. Ein Brandmelder hatte Alarm ausgelöst.

An der Tschanter-Schule in Eilenburg gab es am Mittwoch einen Feueralarm. Quelle: Kathrin Kabelitz