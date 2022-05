Eilenburg: Die neue Sporthalle am Martin-Rinckart-Gymnasium ist fertig

Eilenburg

Mitten im Lied stockt plötzlich die Musik. „Bitte nicht mit den Absatzschuhen auf die Tatami-Matte. Die ist neu und war teuer“, tönt es aus den Lautsprechern. Neu ist eigentlich fast alles in der modernen Sporthalle des Martin-Rinckart-Gymnasiums in Eilenburg-Ost, die am Mittwochmittag von der Stadt und dem Landratsamt übergeben wurde. Für Schulleiter Dieter Mannel ging so nun ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung – denn die alte Ein-Feld-Halle auf dem Gelände war für die rund 700 Schülerinnen und Schüler zu klein geworden. Im Februar 2021 hatten die Arbeiten an dem Neubau begonnen, der Zeitplan sah von Anfang an eine Fertigstellung im Sommer 2022 vor. Schon ab Donnerstag kann der Schulsport nun auf der 22 mal 44 Meter großen Spielfläche stattfinden.

Neue Sporthalle als Finale der Sanierung des Rinckart-Gymnasiums

„Jetzt bin ich glücklich und zufrieden“, sagte Mannel, der sich am Mittwoch für die gute Zusammenarbeit bedankte. „Die Stadt- und Kreisräte haben nie anders entschieden als pro Schule.“ Nachdem 2018 und 2019 bereits 1,5 Millionen Euro in die Außensportanlagen, Freizeitflächen und Parkplätze investiert worden waren, kann das Gymnasium mit der neuen Zwei-Felder-Halle nun als grundsaniert gelten. Um das gebührend zu würdigen, brachten die Sportkurse der verschiedenen Klassenstufen ein selbst erdachtes Programm auf die Bühne, beziehungsweise die Tatami-Matte. Turnerinnen, Kampfsportler und Tänzerinnen zeigten ihr Können – wobei letztere gebeten wurden, mit ihrem Schuhwerk doch bitte Vorsicht walten zu lassen.

Übergabe der neuen Sporthalle in Eilenburg. Die Schüler zeigen, was sie können. Quelle: Hanna Gerwig

Mehrkosten von einer guten Million werden von Stadt und Landkreis getragen

Einziger Wermutstropfen – die Kosten. Diese beliefen sich nämlich am Ende nicht auf die ursprünglich veranschlagten 2,5 Millionen, sondern auf 3,5 Millionen Euro. Die Stadt Eilenburg sowie der Landkreis Nordsachsen zahlen die Mehrkosten je zur Hälfte aus ihrer eigenen Tasche. Eine Nachförderung über das Programm „Brücken in die Zukunft“, mit dem 75 Prozent der Ursprungssumme finanziert wurden, war nicht möglich.

„Natürlich tut das auch weh, alles was nicht von vornherein im Haushalt steht, tut weh“, sagte Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler nach der Veranstaltung und fügte hinzu: „Aber es muss sein.“ Schließlich wolle man als Stadt alles daransetzen, die Entwicklung der Infrastruktur voranzutreiben und Eilenburg auch als Schulstandort zu stärken. Eine besondere Aufwertung sieht er in dem Zusammenhang für den Stadtteil Ost, der nun mit der Sporthalle über einen neuen Anlauf- und Treffpunkt verfügt. Denn nicht nur die Schüler sollen in Zukunft von den neuen Trainingsmöglichkeiten profitieren. Auch den Vereinen aus der Stadt soll die zusätzliche Fläche zur Verfügung stehen. Die ältere Halle, in der zu seiner Zeit Scheler selbst noch seine Turnübungen absolvierte, soll ebenfalls weitergenutzt werden.

Landrat Kai Emanuel wünschte Schülern und Vereinen viel Spaß in der nagelneuen Sporthalle. „Wir haben hier einen richtig modernen Schulcampus“, freute er sich. „Und damit hervorragende Lernbedingungen für ein Gymnasium im ländlichen Raum.“

Von Hanna Gerwig