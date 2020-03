Eilenburg

Ein besonders dreister Dieb machte sich am Dienstagabend an einem Fahrrad in der Eilenburger Kranoldstraße zu schaffen. Als der Fahrradbesitzer – ein 16 Jahre alter Jugendlicher – gegen 19.20 Uhr ein Geschäft verließ und zu seinem Rad ging, bemerkte er einen anderen Jugendlichen, der gerade die Ansteck-Beleuchtung von dem Fahrrad abgebaut hatte. Als der 16-Jährige den mutmaßlichen Täter ansprach, habe dieser seine Beute nicht mehr hergeben wollen, meldete die Polizei. Der 16-Jährige griff nun nach den Lampen, die der andere in der Hand hielt. Der Dieb habe daraufhin auf den 16-Jährigen eingeschlagen.

Auch auf Helfer eingeschlagen

Ein Schulfreund, der in dem Moment das Geschäft verlassen hatte, kam dem Bestohlenen zu Hilfe. Doch auch der Dieb habe Unterstützung erhalten, berichtete die Polizei weiter. Zwei Jugendliche seien hinzugekommen und hätten auf den Helfer eingeschlagen. Im Rahmen der Auseinandersetzung entwendeten sie auch noch ein Handy. Anschließend entfernten sich die drei in Richtung einer Parkanlage.

Ermittlungen wegen Verdachts einer Raubstraftat

Dort wurden sie jedoch kurze Zeit später durch Polizeibeamte gestellt. Bei der Durchsuchung seien bei einem Tatverdächtigen – ein 15-jähriger Deutscher – das Mobiltelefon und die Fahrradbeleuchtung gefunden worden, so die Polizei weiter. Bei den anderen habe es sich um einen 17- und einen 15-Jährigen – beide deutsch – gehandelt. Gegen die Jugendlichen werde nun aufgrund des Verdachts einer Raubstraftat ermittelt. Die beiden Geschädigten wurden jeweils leicht verletzt.

Von LVZ