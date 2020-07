Eilenburg: Diebstahl im Supermarkt – mutmaßlicher Täter gefasst

Eilenburg

Die Eilenburger Polizei hat einen Jugendlichen gefasst, der offenbar in einem Supermarkt Lebensmittel gestohlen und dann auch noch die Marktleiterin attackiert hatte. Der 15-Jährige müsse sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Lebensmittel in Tasche gepackt

Angestellte des Supermarktes hatten demnach den Jugendlichen am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, beobachtet, wie er Lebensmittel in seine Taschen packte. Als er die Waren an der Kasse nicht bezahlen wollte, wurde er von der Marktleiterin angesprochen. Sie forderte ihn auf, das Diebesgut herauszugeben. Der Jugendliche habe daraufhin die Marktleiterin geschlagen und sei mit der Beute aus dem Geschäft gerannt, so die Polizei weiter. Durch Zeugen sei jedoch die Identität des Jugendlichen – ein 15-jähriger Deutscher – geklärt worden.

