Eilenburg: Digitalisierung kommt mit Verspätung

Eilenburg

Eigentlich sollte der Eilenburger Stadtrat seine Sitzungen bereits ab Anfang September papierlos abhalten. Doch bei der Stadtratssitzung am Montag waren auf den Tischen der Abgeordneten weiterhin Papierstapel zu sehen. Die Anschaffung der Tablets und die Einführung der Software, mit deren Hilfe das Stadtparlament in Zukunft digital arbeiten soll, hat sich verzögert, so Heiko Leihe vom Oberbürgermeisterbereich der Stadtverwaltung.

Zwei Mitglieder wollen bei Papier bleiben

Auf die digitale Gremienarbeit mit entsprechenden mobilen Endgeräten, hatte sich der Stadtrat dieses Jahr geeinigt. Lediglich zwei Mitglieder lehnen die digitale Umstellung ab und werden weiterhin mit Papier arbeiten. Die Arbeit mit Tablets und Software ermöglicht es den Stadträten, Dokumente und Unterlagen digital einzusehen und fraktionsintern auszutauschen. Das dafür nötige Know-how lernen sie in einer Schulung, die jetzt bis Ende Oktober erfolgen soll. Ab November sollen die Tablets dann zum Einsatz kommen, und spätestens Anfang 2020 wird der Stadtrat umfassend digital arbeiten.

Vorschlag: Bürgernähe durch Mail-Kontakt

Im Zuge der Diskussionen um Digitalisierung wurde in der Stadtratssitzung von der Fraktion der Freien Wähler und Freigeister auch der Vorschlag gemacht, Mail-Adressen für die einzelnen Fraktionen einzurichten, „um Bürgernähe und auch Kontaktmöglichkeiten zu schaffen“, wie Max-Erik Seehaus von den Freigeistern erläuterte. Die Mail-Adressen sollten auf der Internetseite der Stadt Eilenburg veröffentlicht werden und könnten so den Kontakt zu den Fraktionen erleichtern. „Das wäre transparent und leichter zu handhaben“, so Seehaus.

Bisher gibt es auf der Stadt-Homepage lediglich eine zentrale E-Mail-Adresse des Stadtrats (stadtrat@eilenburg.de). Die Anregung dies zu ändern, fand im Stadtrat breite Zustimmung. Auch Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) äußerte sich positiv. Auf Nachfrage bestätigte Heiko Leihe, dass eine Umsetzung des Vorschlags geplant sei.

Von Lilly Günthner