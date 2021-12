Eilenburg: Edeka könnte eher öffnen als bisher geplant

Eilenburg

Bei Edeka in Eilenburg tut sich was. Die Regenrückhaltebecken sind fertig. Und da der Winter Milde walten lässt, können derzeit sogar die Arbeiten am Fundament erfolgen. „Wenn wir jetzt nicht noch durch Materialengpässe ausgebremst werden, dann klappt es sogar mit der Eröffnung des Marktes im dritten Quartal 2022“, informiert Stephan Trutschler, Pressesprecher bei der Edeka-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen. Damit rückt der zuletzt genannte Eröffnungstermin Oktober sogar noch leicht nach vorn.

Edeka – eine lange Geschichte

Doch zuvor war bei den Eilenburgern viel Geduld gefragt. Jahre verkündete schließlich lediglich ein übergroßes Plakat den Vorbeifahrenden, dass hier ihr „neuer Lieblingsmarkt“ gebaut wird. Es gab einen jahrelangen Kampf und Krampf um die Baugenehmigung, der sich rückblickend auch so zusammenfassen lässt: Stadtrat, Fachbehörden und Anwälte waren über drei Jahre gut beschäftigt. Dann war die Baugenehmigung endlich da – und es passierte trotzdem nichts. Und als dann auch noch Kaufland am 2. April 2020 öffnete, schrieben viele den Edeka-Markt gedanklich schon mal ab. Doch selbst wenn Edeka zwischenzeitlich auch mal an eine Aufgabe des Standortes gedacht haben sollte, inzwischen sind jedenfalls alle Zweifel ausgeräumt.

Eilenburg bekommt Edeka-Flaggschiff

Denn nun entstehen auf dem Grundstück in der Ziegelstraße, das Edeka für 2,3 Millionen Euro von der Stadt gekauft hat, insgesamt 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein Edeka-Vorzeigeprojekt. „Wir bauen hier“, so Trutschler, „ein sogenanntes E-Center, das es in dieser Größe weder sonst in Nordsachsen und nicht mal in Leipzig gibt.“ Edeka, das immer anstrebt, dass 20 bis 30 Prozent der Produkte von regionalen Anbietern kommen, wird in dem E-Center bis zu 30 000 Artikel anbieten. Ein Vergleich ist in diesem Zusammenhang vielleicht interessant: Die ebenfalls zu Edeka gehörenden Märkte Nah und Gut führen bis zu 300 Artikel, das (selbstständig geführte) Netto 3500 Artikel, Diska bis 7000 und die Edeka-Märkte maximal 20 000 Artikel.

Café und Imbissangebot drinnen und draußen

Fest steht, dass es im Vorbereich sowohl einen Bäcker als auch einen Fleischer geben wird – samt Café und Imbissangebot im Innen- und im Außenbereich. Wer es konkret sein wird, da hält sich Edeka noch bedeckt. Trutschler: „Die Gespräche dafür laufen auf Hochtouren. Doch noch sind die Verträge nicht unterschrieben.“ Und er beugt der nächsten Frage gleich vor, indem er sagt: „Gleiches gilt übrigens auch für den Bau- und Gartenfachmarkt.“

Kreisverkehr bekommt vier Ausfahrten

Konkreter wird Stephan Trutschler dagegen in Sachen Anbindung über den Kreisverkehr in der Ziegelstraße. „Der Kreisverkehr erhält rundum Geh- und Radweg, bekommt eine begrünte Mittelinsel und wird vier Ausfahrten haben.“

Neben den beiden Ausfahrten in der Ziegelstraße und einer dritten Ausfahrt zu Edeka handele es sich bei der vierten um die zur Autowelt. „Lidl“, so der Edeka-Sprecher, „wird dagegen nicht angebunden, da der Kreisverkehr außerhalb des Lidl-Grundstücks entsteht.“

Baustraße führt über Edeka-Gelände

Damit der Kreisverkehr bis zur Eröffnung des E-Centers fertig ist, muss er Anfang 2022 begonnen werden. Denn die Arbeiten sind sehr umfangreich, da in diesem Zusammenhang in diesem Bereich der Ziegelstraße auch Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen ausgetauscht werden. Die Absprachen mit den Versorgungsträgern sind erfolgt. Diese haben die entsprechenden Investitionen ihrerseits eingeplant. Damit der Verkehr zwischen Eilenburg Ost und Mitte nicht für Monate über die Ortsumgehung umgeleitet werden muss, entsteht daher ab Januar zunächst eine temporäre Baustraße auf dem Edeka-Gelände, die dann noch ebenfalls bis zur geplanten Eröffnung des Edeka-Flaggschiffes zurückgebaut sein soll.

Mitarbeitersuche startet 2022

Bei Edeka ist man nicht nur diesbezüglich optimistisch, sondern auch, dass die 2022 startende Anwerbung der 65 bis 90 Mitstreiter, die allein für das reine Edeka-Center mit großzügigem Drogeriebereich sowie einer Bedientheke für Fisch, Käse, Wurst und Fleisch benötigt werden, klappen wird. Und auch nicht ganz unwichtig: Edeka zahlt, im Gegensatz zu den meisten anderen Märkten, die Gewerbesteuer komplett vor Ort.

