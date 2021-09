Eilenburg: Ein Labyrinth als neue Mitte im alten Stadion?

Eilenburg

Die Zeiten, da auf dem Rasen des 1952 eröffneten Kurt-Bennewitz-Stadions in Eilenburg noch der (Fuß)-Ball rollte, sind längst vorbei. Stattdessen wuchert seit Jahren auf dem Areal an der Ziegelstraße meterhoch Gestrüpp. Bald aber könnten die Eilenburger dort durch ein grünes Labyrinth wandeln. Der Verein #TGVeb und die Stadt machen sich für einen Ort der Begegnung stark und wollen mit der Idee „Ab in die Mitte.“

Jury entscheidet im November

Aktuell werden für den Wettbewerb City-Offensive Sachsen, für den der Freistaat insgesamt 100 000 Euro auslobt, die Unterlagen erstellt. Bis 17. September müssen diese eingereicht werden, die Jury entscheidet im November. Die Umsetzung würde 2022 erfolgen – genau 70 Jahre nach der Eröffnung des Stadions. Eine jetzt veröffentlichte Grafik lässt schon mal erahnen, was sich die Initiatoren vorstellen. Entstehen könnten neben dem Dirt-Park, der an diesem Ort bleiben soll, ein großes Labyrinth, eine öffentlich zugängliche Kneippstrecke, ein Barfußpfad sowie ein Rundweg.

Neue Mitte von Eilenburg

Hier ansässige Investoren, so berichtet Sven Lehmann, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit im Verein, sehen gar schon eine „neue Mitte“ von Eilenburg entstehen. So habe Dirk Heynig, Geschäftsführer der Aktiv-Oase, die Idee einer Aktivmeile ins Gespräch gebracht, „mit dem hier verlaufenden Mulderadweg, dem geplanten Labyrinth, Fitnessstudio und Physiotherapie der Aktiv-Oase, Fahrrad-Paul, der Schwimmhalle, dem Sporttreff Müller und dem Outdoor-Fitnesspark in Eilenburg-Ost wäre eine Aktivmeile komplett. Ein Labyrinth oder die Kneipp-Strecke wären von ansässigen Fitnessstudios sicher auch mit der einen oder anderen Gruppe nutzbar“, so Heynig. Zudem könnte ein Teil des Erdaushubes von dem neu entstehenden Gelände des benachbarten Edeka-Marktes einen kleinen Hügel ergeben, von dem Besucher einen Blick auf das Labyrinth und die „neue“ Mitte haben.

Bisher sind es nur Ideen

All das aber sind erste Gedankenspiele. „Wichtig ist, dass die Teilnahme am Wettbewerb unabhängig von einer Realisierung des Projektes erfolgen kann, zum jetzigen Zeitpunkt sind das alles nur geprüfte Ideen, Änderungen sind also noch möglich“, betont Heiko Leihe, Vorstand im #TGVeb und verantwortlich für Wirtschaftsförderung und Tourismus im Rathaus. Seine Kollegin Kathleen Schaaf ergänzt: „Ein Labyrinth und verschiedene andere Pfade lassen sich auch ausgezeichnet mit dem Heinzelmännchen-Thema kombinieren“.

Stadt könnte dies für touristische Werbung nutzen

Für die Initiatoren liegen die Vorteile eines solches Projektes auf der Hand: „Auf jeden Fall wäre ein solches Labyrinth ausgezeichnet geeignet, um es in die bisherige touristische Werbung der Stadt aufzunehmen. Wir hätten mit dieser Größe ein Alleinstellungsmerkmal in der Gegend und würden weitere Zielgruppen touristisch ansprechen, die auf die #Weltkleinstadt Eilenburg vielleicht so noch nicht aufmerksam geworden sind“, sagt Sven Lehmann.

Eilenburg wäre zum dritten Mal bei der City-Offensive dabei

Nach 2010 und 2013 wäre dies zudem für Eilenburg die dritte Teilnahme am Wettbewerb. Vor elf Jahren ging die Muldestadt mit dem Radhaus-Projekt leer aus, drei Jahre später konnte sie mit der Idee, die Geschichte der Heinzelmännchen ins Stadtbild zu übertragen, Platz 2 und 20 000 Euro Preisgeld erreichen. „Umgesetzt wurden aus dem Wettbewerbsbeitrag verschiedene Heinzelmännchen-Kunstobjekte im öffentlichen Raum, zudem gibt es die Heinzelmännchen-Entdeckertour, die als Gruppenführung in der Tourist-Information buchbar ist“, so Kathleen Schaaf. Aus der Projektidee entwickelt habe sich auch der Heinzelpreis, der als solcher im Rahmen der jährlichen Ehrenamtsehrung seit 2016 verliehen wird.

Von Kathrin Kabelitz