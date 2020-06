Eilenburg: Einbrecher dringen in Büro ein

Eilenburg

Einbrecher sind in der Friedrich-Engelhorn-Straße in Eilenburg in ein Büro eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, hebelten die Täter ein Fenster auf und beschädigten auch die dahinter befindliche Jalousie. Danach entwendeten sie zwei Computer und zwei Bildschirme sowie diverse Messtechnik inklusive hochwertiger Software. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1000 Euro und ein Stehlschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr.

Die Polizei ermittelt

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ