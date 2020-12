Eilenburg: Einbrecher suchen gleich zwei Pizza-Restaurants heim

Eilenburg

Gleich zwei Pizza-Restaurants wurden am Wochenende in Eilenburg von Einbrechern heimgesucht. Nachdem bereits in der Nacht von Freitag zu Samstag in eine Pizzeria eingebrochen wurde, stellte am Sonntag der Inhaber einer anderen Pizzeria ebenfalls einen Einbruch fest. In diesem Fall hatten die Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Restaurant eingedrungen. Im Inneren brachen sie einen Zigaretten- und einen Spielautomaten auf. Es wurden Bargeld und Tabakwaren in unbekannter Höhe entwendet.

Kriminalpolizei ermittelt

Im ersten Fall hatten die Täter die Eingangstür aufgehebelt und dann zwei Spielautomaten aufgebrochen. Sie verschwanden mit Bargeld in noch unbekannter Höhe, der Sachschaden wird auf circa 600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ