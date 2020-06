Eilenburg: Einwohner klagen über Müll und marode Straße

Eilenburg

Die Einwohner haben im Zuge der Corona-Krise die Möglichkeit, sich mit Fragen zur Stadt, Problemen und Vorhaben schriftlich an Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) und den Stadtrat zu wenden. Was als Notlösung gedacht war, weil die Einwohnerfragestunde im Stadtrat entfallen war, hat sich bewährt und sollte nach Auffassung von Stadtrat Mathias Teuber ( SPD) weiter fortgeführt werden – auch wenn Einwohnerfragestunden künftig wieder möglich sind.

Problemstellen aufgezeigt

Was dabei auffällt: Die Fragen beschäftigen sich vorrangig mit Themen, die das Stadtbild betreffen. So wollte ein Einwohner wissen, ob denn die Mülleimer im Stadtpark – einer der Brennpunkte, wo es stets unordentlich aussieht – nicht öfter geleert und ob noch weitere aufgestellt werden könnten. Letzteres verneint die Stadtverwaltung: „Die Menge an aufgestellten Papierkörben ist ausreichend, es wurden bereits zusätzlich neue in der Vergangenheit aufgestellt.“ Die Leerung erfolge wöchentlich. Weiter heißt es: „Das Problem ist, das zunehmend Hausmüll in den Papierkörben abgelagert wird, eine häufigere Leerung würde zu noch mehr Ablagerung dieses Hausmülls in den Papierkörben führen. Sehr oft werden auch durch Vögel oder Waschbären Papierkörbe durchwühlt, um nach Speiseresten zu suchen, dabei landet oft der Müll neben den Papierkörben. Nicht die Häufigkeit der Leerung ist das Problem, sondern die unsachgemäße Ablagerung unvernünftiger Bürger.“

Wie weiter in der Fischeraue?

Nachgefragt wurde auch zum Garagenkomplex in der Fischeraue, der immer wieder das Zielobjekt von Einbrechern und Leuten ist, die dort ebenfalls Müll ablagern. Der Vorschlag eines Bürgers: Könnte man das Areal nicht durch einen Zaun sichern? Das schwebt der Stadtverwaltung allerdings nicht vor. Vielmehr hält die Kommune weiter an dem Ziel fest, die Garagen abzureißen und das Areal als Park- und Erholungsfläche zu nutzen. Dafür sei aber noch Planungsvorlauf notwendig und eine Finanzierung mit Mitteln der Städtebauförderung vorgesehen. Die Umstrukturierungsprozess werde demnach noch eine Weile dauern. Auch die Abrisskosten seien erheblich, so die Verwaltung.

Rödgener Straße marode

Holprig geht es seit Jahren in der Rödgener Straße zu. Sie ist in einem „katastrophalen Zustand“, so ein Bürger. Er wollte wissen, wann dort etwas getan wird. Hier vermeldet die Stadt Positives: „Für die Erneuerung und den Ausbau der Rödgener Straße wird dieses Jahr ein Fördermittelantrag gestellt. Bei Förderzusage kann die Planung im Jahr 2021 und die Umsetzung der Maßnahmen 2022 erfolgen.“

Fragen können per E-Mail an pressestelle@eilenburg oder direkt auf der Internetseite der Stadt gestellt werden.

