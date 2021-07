Eilenburg: Elternbeiträge für Kita auf dem Prüfstand

Eilenburg

Klingt bürokratisch, hat aber für die Eltern, die insgesamt übrigens 1424 Töchter und Söhne in elf Einrichtungen und bei fünf Tagesmuttis in Eilenburg betreuen lassen, große Bedeutung. Mit der jetzt erfolgten Feststellung der in Krippe, Kindergarten und Hort angefallenen Betriebskosten für das Jahr 2020 steht fest, dass sich die Stadt mit den erhobenen Elternbeiträgen im gesetzlichen Rahmen bewegt hat. „Und das bedeutet“, so Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos), „dass die Stadt hier keinen Handlungsbedarf sieht.“

Stadt muss bei Elternbeiträgen nicht nachjustieren

Damit bleibt es in der Muldestadt bei den im Oktober 2020 beschlossenen Beiträgen. Danach bezahlen die Eltern für einen neunstündigen Krippenplatz in diesem Jahr 200 Euro, ab nächstem Jahr dann 215 Euro. Bei Kindergarten und Hort hatte es schon damals keine Erhöhungen gegeben. Ein neunstündiger Kindergartenplatz kostet für die Eltern damit weiterhin 109 Euro, der sechsstündige Hortplatz 64 Euro. Eilenburg, so hatte eine umfassende LVZ-Analyse zu Jahresbeginn ergeben, gehört damit in Nordsachsen zu den günstigsten Anbietern in Sachen Kinderbetreuung.

Kommune trägt den Löwenanteil

Da sächsische Eltern in der Krippe maximal 23, in Kindergarten und Hort maximal 30 Prozent der Kosten zahlen müssen, bleibt trotz eines Landeszuschusses regelmäßig ein großer Teil der Kosten bei den Kommunen hängen.

Dazu ein Beispiel: In Eilenburg wurden als Kosten für einen vollen Krippenplatz im zurückliegenden Jahr 1221 Euro monatlich ermittelt. Davon haben die Eltern 186 Euro bezahlt. Das Land schoss 247 Euro zu. Die Kommune trug mit den verbleibenden 788 Euro den Löwenanteil.

Pandemie als Kostensenker

Angemerkt werden muss zudem, dass eine für das Jahr 2020 prognostizierte Steigerung der Betriebskosten wegen der Pandemie nicht eingetreten ist. So seien die veranschlagten Personalkosten stark unterschritten worden, weil das Personal zum Teil verkürzt eingesetzt wurde sowie Gelder von der Landesdirektion Sachsen für die in Corona-Quarantäne befindlichen Erzieher gegengerechnet werden konnte.

Von Ilka Fischer