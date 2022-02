Eilenburg

In Eilenburg ist der Gehweg an der Bahnhofstraße auf der Seite des Stadtparks seit ein paar Wochen gesperrt. Bauzäune säumen dort den Straßenrand. Dahinter sollen die Strom- und Gasleitungen erneuert werden. Stück für Stück legt der Bagger die alten Versorgungsleitungen frei. „Diese Arbeiten sind nötig, um weitere Baumaßnahmen, im Zuge des Neubaus des Dr.-Külz-Rings, sinnvoll und dauerhaft anbinden zu können“, erklärt Ingo Fichtner, Technischer Leiter bei den Stadtwerken Eilenburg für den Bereich Strom, Gas und Wärme. Den Bereich rund um den Dr.-Külz-Ring will die Stadt Eilenburg bis Jahresende für über 900 000 Euro zu einem modernen, barrierefreien und zentralen Bahnhof für Busse mit vier Bushaltestellen umbauen.

Darum ist die Erneuerung nötig

Die bisherigen Leitungen sind bereits vor der Wende verlegt worden. Die neuen Leitungen sind nötig, um die Anwohnerinnen und Anwohner weiterhin zuverlässig mit Strom und Gas zu versorgen. „Aber auch, um den gestiegenen Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden“, erklärt Ingo Fichtner. Die Kosten für die Erneuerungen sind mit 300 000 Euro geplant.

Die Anwohner werden informiert

Die Baustelle auf der Bahnhofstraße wird noch drei bis vier Wochen vorhanden sein. „Das ist abhängig von den Witterungsbedingungen“, so Ingo Fichtner. Im Anschluss wird es in der Rinckart-Straße weitergehen. Auch in diesem Bereich müssen die Leitungen ausgetauscht werden. Im Zuge der umfangreichen Maßnahmen sind vereinzelt Stromabschaltungen nötig. „Die betroffenen Haushalte werden rechtzeitig dazu informiert“, kündigt er an.

Von Juliane Staretzek