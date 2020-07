Eilenburg

Nach einem Verkehrsunfall in Eilenburg sucht die Polizei Zeugen. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch gegen 7.15 Uhr in der Unterführung der B 87 in Richtung Weinbergstraße. Eine 59 Jahre alte Fahrradfahrerin, die auf der Kurt-Bennewitz-Straße in Richtung Stadt unterwegs war, sei gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt, so die Polizei. Die Frau musste mit Kopfverletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Wer hat etwas gesehen?

Nun fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben? Zeugen können sich bei der Verkehrspolizeiinspektion in Leipzig (Verkehrsunfalldienst, Schongauerstraße 13, Telefon 0341/255-2851) melden.

