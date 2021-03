Eilenburg: Flaschenpost bei Müllsammelaktion entdeckt

Eilenburg/Chemnitz

Auf diesen Anruf, den der Eilenburger Chris Daiser am vergangenen Sonnabend tätigte, haben drei Mädchen und zwei Jungs in Chemnitz seit Monaten gewartet. „Amielou hat gerade erst vor einer Woche wieder nachgefragt, ob es denn nicht endlich eine Antwort auf die Flaschenpost gibt“, erzählt Tabea Lippert. Amielou gehörte zu den Gästen der Meerjungfrauen- und Meerjungmännerparty, die sich die Chemnitzerin für ihre Tochter Palina, deren fünfter Geburtstag am 19. Juli nachgefeiert wurde, ausgedacht hat.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein kleiner Schubs schon nach wenigen Metern

Vor dem Start der Flaschenpost. Quelle: privat

Die zweifache Mutter, die als selbstständige Hochzeits- und Trauerrednerin arbeitet, erzählt: „Zum Thema Wasser gehört eine Flaschenpost.“ Die Kinder seien von der Idee begeistert gewesen und hätten alle fünf jeweils einen Brief gestaltet. Diese Briefe und ein Zettel von ihr, dass sich fünf Meerjungfrauen und -männer ganz toll über einen Anruf freuen würden, kamen dann in eine doppelt und dreifach versiegelte Flasche. Sie wurde von den Fünfjährigen von einer Brücke in den Kapellenbach in Chemnitz auf Reisen geschickt. „Schon nach ein paar Metern“, so erinnert sich Palina noch heute, „mussten wir ihr aber einen Schubs geben.“

Ein Bach und drei Flüsse

Hier hat die Flaschenpost noch über 100 Bach- und Flusskilometer vor sich. Quelle: privat

Doch dann nahm die Flaschenpost offensichtlich richtig Fahrt auf. Statt wie befürchtet irgendwo an einem Wehr in Chemnitz hängenzubleiben, ging es nämlich weit über 100 Flusskilometer vom Kapellenbach in die Chemnitz, dann weiter in die Zwickauer und zuletzt in die Vereinigte Mulde bis nach Eilenburg.

Der Fund im Eilenburger Biotop

Hier wurde sie nun im Biotop an der Bauernbrücke (zwischen Mulde und Dübener Landstraße) gefunden. Der 28-jährige Chris Daiser, der in diesem Jahr Corona-bedingt nicht wie geplant zu einer großen Aufräumaktion an der Mulde einladen konnte, sie aber im privaten Kreis dennoch durchführte, erzählt: „Mein Bruder Tim Oliver hat sie entdeckt. Sie war hübsch verziert und vor allem noch dicht.“ Er selbst habe dann die Telefonnummer gewählt und damit bei Tabea Lippert angerufen und so bei deren Tochter und ihren Freunden richtige kleine Jubelschreie ausgelöst.

Der Anruf hat Tabea Lippert sehr gefreut, auch weil sie selbst mal als Kind eine Flaschenpost auf Reisen geschickt hat. „Ich weiß noch, wie traurig ich war, weil ich keine Antwort bekommen habe.“ Da die Kinder nicht locker ließen, hätten sie sich deshalb bereits überlegt, wie sie das Ganze zu einem gewissen Abschluss bringen können. Das ist nun nicht mehr nötig und da „wir Verwandte in Eilenburg haben, wusste ich sogar sofort, wie weit die Flasche gereist ist“.

Für Chris Daiser ist es nicht die erste Flaschenpost

Die Flaschenpost ist angekommen: Chris Daiser (2.v.r.) schickte dieses Bild nach Chemnitz. Quelle: privat

Der Reiseweg erstaunt auch Chris Daiser, für den es übrigens bereits die fünfte gefundene Flaschenpost ist. Drei davon hätte man noch lesen können, „aber so schön war noch keine“.

Als Naturschützer sieht er zwar den Transportbehälter Plasteflasche kritisch. „Doch wenn wir in dem Zusammenhang die Kinder für die Umwelt sensibilisieren, kann ich damit leben. Und vielleicht“, so überlegt er, „animiert so ein Fund ja auch noch mehr Leute, Müll sammelnd auf Schatzsuche zu gehen?“

Viel zu viele „Schätze“

Auf die anderen „Schätze“ könnte der Eilenburger, der für die Freien Wähler auch im Stadtrat sitzt, dagegen gern verzichten. Allein bei der privaten Müllaktion am Wochenende wurde in dem Landschaftsschutzgebiet innerhalb kurzer Zeit Unrat, der vier Mülltonnen füllen würde, aufgelesen. Neben Flaschen und Papier fanden sich vor allem Styropor, aber auch ein Motorradhelm und selbst ein Fernseher.

Die nächste Fahrt nach Eilenburg

Tabea Lippert und die Kinder am Kapellenbach in Chemnitz. Quelle: privat

Die Bilder aus der Flaschenpost liegen jetzt bei ihm zu Hause. Und Palina? Die kann bei ihrem nächsten Verwandtenbesuch in Eilenburg vielleicht auch mal die Fundstelle in Augenschein nehmen. Auf den Weg nach Eilenburg nehmen die Lipperts aber dann doch lieber nicht den Weg der Flaschenpost, sondern die Autobahn.

Übrigens: Auch die Luftpost der Narren kommt an

Übrigens: Auch der Eilenburger Carneval Club hat auf seine „luftige Variante einer Flaschenpost“ eine Antwort bekommen. Der Verein, der am 15. Februar auf seinen 30. Rosenmontagsumzug verzichten musste, hatte an diesem Tag 30 Luftballons auf Reisen geschickt. Am 2. März bekam er dann aus dem rund 200 Kilometer entfernten brandenburgischen Baruth (südlich von Berlin gelegen) von Katrin Ilk eine Antwort – und die Finderin samt Begleitung eine Einladung zu einer der nächsten Veranstaltungen der Narren.

Von Ilka Fischer