Eilenburg: Fotos von Alwine Winter sind gesucht

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Wer hat noch Fotos von Alwine Winter?

Der Historiker Heiner Thurm hat im Eilenburger Stadtarchiv zu Alwine Winter recherchiert. Thurm ist Historiker, arbeitet ehrenamtlich als Mitglied in der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft Leipzig und beschäftigt sich mit biografischen Forschungen zur Geschichte sächsischer und speziell Leipziger Frauen im 19. sowie 20. Jahrhundert. Alwine Winter, geboren Borniköl, gehörte zu den Gründerinnen des Leipziger Frauenbildungsvereins sowie des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins. Sie wurde im Jahr 1835 in Eilenburg als Tochter des Stellmachermeisters Johann Gottlob Borniköl und seiner Frau Auguste Ernestine geboren und ist hier in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen. Der Vater von Alwine Winter bekam in Eilenburg die Konzession zu einer Wagenfabrik für Kutschen und Pferdefuhrwerke. In der damals wirtschaftlich aufstrebenden Stadt wurde er ein angesehener steuerzahlender Bürger, Arbeitgeber und Hausbesitzer und konnte Alwine sowie ihren Brüdern den Besuch an der Bürgerschule ermöglichen.

Die historischen Quellen und Archiveinträge zu Alwine Winter waren allerdings sehr spärlich. Daher konnte Thurm nicht mehr zu ihrem Leben in Eilenburg herausfinden. Auch Abbildungen oder Fotos von ihr fehlen bisher. Wenn zufällig in einem privat überlieferten Fotoalbum oder ähnlichem ein Bild von Alwine Borniköl, verheiratete Winter, schlummert, dann kann das Eilenburger Stadtarchiv telefonisch unter der Rufnummer 03423 652194 oder per E-Mail an stadtarchiv@eilenburg.de kontaktiert werden. Die Biografie von Alwine Winter gibt es hier.

Rat vergibt Aufträge für Schloss Pressel

Für die Sanierung von Schloss Pressel hat der Laußiger Gemeinderat weitere Aufträge vergeben. Die Nünchritzer Tischlerei Schneider übernimmt den Bau der Innentüren. Auftragswert: 50 985 Euro. An die Magdeburger Firma Spoma Parkett- und Ausbau GmbH erging für 76 290 Euro der Auftrag für Dielung und Parkett. Beide Maßnahmen werden zu je 75 Prozent gefördert. Die Auftragsschreiben an die Firmen sind raus, die Arbeiten sollen bald beginnen.

Sachverständiger für Datenschutz benannt

Jürgen Hähnel von der Dekra-Niederlassung Leipzig ist neuer Sachverständiger für IT-Sicherheit und Datenschutz in Laußig. Die Kommune musste laut gesetzlicher Vorgaben einen externen Experten benennen, der eine Beratungsfunktion hat, Mitarbeiter schult und Unterlagen prüft. Jährliche Kosten: rund 2400 Euro.

Arche bietet Hilfe im Lockdown an

Das Mehrgenerationenhaus Arche ist auch während des anhaltenden Lockdowns weiter da und bietet Hilfe bei Besorgungen oder beim Ausfüllen von Dokumenten an. Ebenso stehen die Mitarbeiter für Gespräche bereit. Der offene Treff hat geschlossen. Weitere Informationen unter Telefon 03423 604033.

Angler sagen Einsatz ab

Der für diesen Sonnabend, den 20. Februar, geplante Arbeitseinsatz der Angler am Eilenburger Stadtparkteich kann pandemiebedingt nicht stattfinden. Das teilte René Wagner, Vorsitzender des Sportfischervereins, mit. An diesem Tag sollten die Uferbereiche des Gewässers mit Unterstützung des THW bereinigt sowie Totholz entfernt werden. Das ist eine der Vorbereitungsmaßnahmen für die im Mai geplante Entschlammungsaktion des Teiches.

VHS-Kurs macht klima-fit

Der World Wide Fund For Nature (WWF) möchte die weltweite Zerstörung der Natur und Umwelt stoppen und eine Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur in Einklang miteinander leben. Dieses Anliegen unterstützen soll der VHS-Kurs „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“, der unter anderem in Eilenburg startet. Ab Februar finden die vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderungen und Mensch entwickelten Kurse statt.

An sechs Abenden lernen die Teilnehmenden, welche Ursachen und Folgen die Klimakrise hat, welches die Treiber sind, wie das Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept ihrer Kommune aussieht. Dabei haben sie die Möglichkeit, vor Ort oder digital mit führenden Klimawissenschaftlern, regionalen und lokalen Experten und Initiativen zu sprechen. Der Fortbildungskurs richtet sich an alle engagierten Bürger, die mithelfen möchten, ihre Städte und Gemeinden klimafreundlich zu gestalten. Damit beginnen die Teilnehmenden bereits im Kurs: Die „klimafit-Challenge“ zeigt, wie jeder mit kleinen Verhaltensänderungen etwa beim Essen, Heizen und unterwegs CO2-Emissionen einsparen kann.

Geplant ist der Kurs in Präsenzform ab 17. März in der Geschäftsstelle Eilenburg, Dr.-Külz-Ring. Bei Verlängerung des Lockdowns soll er online stattfinden. Anmeldung und Infos

Beratung zu Fragen von Reha und Teilhabe

Der Sozialverband VdK Sachsen ist seit 2018 als Träger der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) im Landkreis Nordsachsen ausgewählt worden. Seitdem beraten in Eilenburg zwei Fachkräfte zu Fragen rund um das Thema Rehabilitation und Teilhabe. Dabei geht es um Bereiche wie Schwerbehindertenausweis, Pflege, Erwerbsminderungsrente, Assistenz, Kfz-Hilfe, Teilhabe am Arbeitsleben oder auch Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen.

Ziel der Beratung ist es, Betroffene dabei zu unterstützen, ihre Interessen selbstbestimmt wahrzunehmen, wird informiert. Die Beratung ist ergänzend zur Beratung anderer Stellen unabhängig von Trägern, die Leistungen bezahlen und erbringen, kostenfrei und unbürokratisch. Rechtliche Beratung und Begleitung werden im Widerspruchs- und Klageverfahren nicht angeboten.

Beratungsstelle Eilenburg, Haus der Volkssolidarität, Eckartstraße 24a. Beratungen nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Kontaktaufnahme ist per E-Mail, Fax oder Telefon möglich. Telefon: 03421 9000-381/-382, Fax: 03421 9000-383, E-Mail: eutb@vdk-sachsen.de, Internet: www.eutb-torgau.com

Von lvz