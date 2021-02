Eilenburg: Fragen zu Silvestermüll und Winterdienst

Eilenburg

Obwohl Frau Holle am Ende doch nicht so fleißig die Betten schüttelte, wie für das Wochenende angekündigt, war das Team der Eilenburger Stadtwirtschaft an beiden Wochenendtagen mit fünf Fahrzeugen und sechs Personen im Einsatz. Allerdings musste doch nur gestreut werden, erklärt Nico Quadejacob, Geschäftsführer des örtlichen Abfallentsorgers Remondis, zu dem auch die für den Winterdienst zuständige Stadtwirtschaft gehört.

„Damit“, so Nico Quadejacob, „bleibt es dabei, dass unser insgesamt elfköpfiges Team bisher nur am 3. Januar komplett zum Räum- und Streudienst ausrücken musste.“ Das Team, das insgesamt zwei Unimogs, drei Multicars, zwei Traktoren und zwei Transporter zur Verfügung hat, befindet sich noch bis zum 31. März offiziell in Winterbereitschaft.

Winterdienst räumt nicht alle Straßen

Doch selbst, wenn es doch noch mal richtig schneien sollte, alle kommunalen Straßen werden bei Schneefall von den Mitarbeitern der Stadtwirtschaft nicht beräumt. Die Stadt hat als Auftraggeberin die Straßen in drei Dringlichkeitsstufen unterteilt.

Danach erfolge der Winterdienst bei Straßen der Stufe I, zu denen beispielsweise der Fischerweg, die Bahnhofsstraße oder die Ernst-Mey-Straße gehören, bis 7 Uhr und wird gegebenenfalls bis 20 Uhr wiederholt. Die Stufe II folgt im Anschluss. Straßen der Stufe III, wozu sämtliche Wohngebietsstraßen gehören, würden dagegen nur nach Beauftragung bei sehr starkem Schneefall und bei extremer Eisglätte geräumt und gestreut.

Letzte Weihnachtsbäume werden Montag abgeholt

Zusätzlich zum Winterdienst sei am Freitag und Sonnabend das Abholen der Weihnachtsbäume erfolgt. „Dort, wo es vereinzelt nicht geschafft wurde, wird das bis Montagabend nachgeholt sein“, versprach Nico Quadejacob.

Silvester-Schmutz ist auch Sache der Grundstückseigentümer

Die Silvester-Überbleibsel, die wie hier noch immer in den Schnittgerinnen der Leipziger Straße liegen, ärgern die Anwohner. Quelle: Silvia Petzold

Bezugnehmend auf eine von LVZ-Leserin Silvia Petzold geäußerte Kritik, dass in der Stadt noch immer Silvester-Überbleibsel liegen, meinte er: „Wir haben die Straßen im neuen Jahr auftragsgemäß gereinigt, werden sie aber noch mal schwerpunktmäßig abfahren.“ Das Schmutzproblem wird damit aber eher nicht geklärt. Denn der Dreck liegt weniger auf den Straßen, sondern vor allem in den Schnittgerinnen. Und für die sind laut Straßenreinigungssatzung die Grundstückseigentümer in der Pflicht.

Von Ilka Fischer