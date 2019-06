Eilenburg

War das ein Wochenende für das Eilenburger Laientheater. Mit dem Stück „Dunkel und Licht“ hat das Laientheater Eilenburg, einen ersten Platz beim Sächsischen Jugendkunstpreis gewonnen. Mehr als 300 Jugendliche aus nahezu allen Teilen Sachsens hatten sich im Theater der Jungen Welt Leipzig auf die Suche nach der Liebe begeben und am 12. Wettbewerb um den Jugendkunstpreis der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (LKJ) Sachsen teilgenommen.

Insgesamt 16 Preisträger

Die Jurys vergaben Preise in sechs Kategorien an insgesamt 16 Preisträger, die neben Eilenburg unter anderem aus Niederwiesa, Regis-Breitingen, Plauen und Crimmitschau kamen. Insgesamt wurden Preise im Gesamtwert von 2400 Euro vergeben.

Das Jugendensemble des Laientheaters Eilenburg hat den sächsischen Jugendkunstpreis 2019 in der Kategorie Theater gewonnen. Quelle: Thilo Neubacher

Die Eilenburger konnten die Jury mit dem eigenständig erarbeiteten Stück überzeugen. Die Jury zeigte sich vor allem von der unverstellten Natürlichkeit der Gruppe angetan. Berührend werde in dem Stück damit umgegangen, wie man Ängste und Zweifel überwindet und das finde, wofür das eigene Herz schlage. Auch das Wettbewerbsthema spiegelt sich in unterschiedlichsten Facetten in der Darstellung wieder. Besonders beeindruckt war die Jury davon, wie viel Persönlichkeit die Jugendlichen bei der Erarbeitung des Stückes einbrachten.

Debüt-Stück für Aicha-Maria Bracht

Für Vereinsmitglied Aicha-Maria Bracht ist es das Debüt-Stück. Die 20-Jährige schrieb das Stück und führte Regie. „Ich bin seit zehn Jahren beim Laientheater und fühle mich hier sehr wohl. Die Schauspielerei liegt mir und ich kann mir vorstellen, dass es auch meine berufliche Zukunft werden kann“, erzählte Aicha. Einige Erfahrungen hat die junge Frau bereits in den vergangenen Jahren gesammelt. Denn nicht nur im Laientheater spielt sie mit, sondern war auch schon beim Bad Dübener Landschaftstheater im schauspielerischen Einsatz.

Viermal Theater-Dinner in der „ Schloßaue “

„Es ist unglaublich, aber wahr. Wir alle sind megastolz auf den Preis. Der Probenmarathon der letzten Wochen hat sich gelohnt. Unser Nachwuchs hat es mit seiner Spielfreude, Energie und Präsenz geschafft, das Publikum zu berühren“, freute sich Vereinsvorsitzende Nadine Fritzsche. Der Erfolg der Jungen gab den Erfahrenen gleich den richtigen Aufschwung für die zweite Auflage des Theater-Dinners. Viermal öffneten sich am Sonnabend und Sonntag die Vorhänge vor ausverkauftem Haus.

Nach 2017 mit dem Stück Vineta setzten die Spieler um Nadine Fritzsche in diesem Jahr auf „Russische Satiren“. Und deshalb warnten sie Zuschauer schon mal im Vorfeld mit „Vorsicht bissig!“ vor den heiteren, lustigen aber auch ernsten Stücken. Denn wie schon Sir Peter Ustinov sagte, ist „Das Komische meistens etwas Ernstes, das schiefgelaufen ist“.

Zusammenarbeit mit dem Gartenlokal

„Vor zwei Jahren waren die Zuschauer und wir als Spieler so begeistert von dem Stück und dem Drumherum, dass wir in diesem Jahr eine Fortsetzung geschrieben haben. Das Theater-Dinner ist in Zusammenarbeit mit dem Team des Gartenlokales Schloßaue entstanden. Sie liefern die kulinarische Vielfalt aus der russischen Küche mit vier verschiedenen Gängen und wir den schauspielerischen Part“, so Nadine Fritzsche.

Das Team bestand mit Diana Badura, Aicha-Maria Bracht, Nadine Fritzsche, Ute Georges, Martin Seidel, Ilka Sylvester und Ilona Wend ausschließlich aus Erwachsenen. Doch erst einmal hieß es für die rund 60 Gäste in der „ Schloßaue“ Koffer packen und ab nach Russland. Vorbei an Birkenwäldern bis in die weite Russlands. „Herzlich willkommen im Panoptikum russischer Satiren. Was ist Wirklichkeit in diesem Spiegelkabinett? Wir gehen dieser Frage in neun humoresken Dramolettchen nach. Mehr noch, wir fügen hier Bedeutsames in Sachen Lebens-, Alltags- und Liebesnöten hinzu. Was sucht der Verband am Bein? Brauchen wir den brennenden Schnurrbart? Wem gehören die Ochsenwiesen? Warum ist sie gegangen? Aber vor allem: Wieso protestieren Sie nicht? Und all das servieren wir Ihnen mit einem köstlichen Vier-Gänge-Menü aus der russischen Zauberküche der Schloßaue“, begrüßte Fritzsche.

Zu essen gibt es „Rest vom Schwanensee“ und „Babajaga räumt auf“

Und das Team um Ute Deubel lief zu Hochform auf. Servierte als Vorspeise den „Rest vom Schwanensee“ (Rote Beete-Süppchen mit Kolbasa). Später dann „Babajaga räumt auf“ (Geflügelsalat Olivier) und als Hauptspeise kredenzte die Mannschaft dann ein „Säbeltanz-Gemetzel auf den Ochsenwiesen“ (Steak Stroganoff), ehe es mit der Nachspeise „Hummelflug mit Kaffeesatz“ (Geeister Schokoladen-Mokka) ins heiter-lustige Clownsfinale ging. „Es war wunderbar. Wir haben das vor zwei Jahren auch schon miterlebt. Wir hatten Spaß, das Essen hat geschmeckt und wir haben es mal genossen, nicht selbst auf der Bühne zu stehen“, sagte Antje Bernhardt, die mit ihren Freundinnen vom Eilenburger Carnevel-Club zuschaute.

Nach insgesamt vier Vorstellungen ist jetzt erstmal Schluss. Im nächsten Jahr soll sich der Vorhang wieder öffnen. Dann werden die „Russische Satiren“ noch einmal aufgeführt.

Von Kathrin Kabelitz und Steffen Brost