Eilenburg

Für Unmut hat der Verschnitt einer Hecke auf dem Friedhof Mansberg in Eilenburg gesorgt. Eine Leserin, die namentlich nicht genannt werden will, wandte sich damit an die LVZ. Sie beklagt, dass die Hecke unterschiedliche Höhen aufweist.

Fremdholz in Hecke

Tatsächlich ist der linke Bereich der Hecke, wenn man den Friedhof von der Weinbergstraße betritt, niedriger als der rechte. Das mag gewiss nicht jedem sofort ins Auge fallen, doch beim genaueren Betrachten erkennt man das durchaus, vor allem von weitem. Dies sehe, so die Leserin, die dort selbst ein Grab von Angehörigen betreut, „unmöglich“ aus, die Hecke sei „unfachmännisch“ verschnitten worden, zudem weise sie etliches Fremdholz auf. „Auf Teilnehmer an Beisetzungen hinterlässt das keinen guten Eindruck“, moniert sie.

Zweiter Kritikpunkt: Die Hecke ist zu dick. An mehreren Stellen drückt sie inzwischen auf die Urnengräber und Grabsteine. Einzelne Angehörige hätten bereits selber zur Schere gegriffen und die Grabsteine von dem Grün befreit. Eine dauerhafte Lösung wäre aber wünschenswert, so die Leserin weiter. Sie befürchtet, dass die Gräber im Laufe der Zeit Schäden davon tragen könnten. Und letztlich blieben die Angehörigen auf den Kosten sitzen.

Stadtverwaltung reagiert sofort

Die Stadtverwaltung nahm die Hinweise dankend auf – und hat auch sofort reagiert. „Mit der Stadtwirtschaft wurde gesprochen. Die unterschiedlichen Höhen werden noch heute ausgeglichen, sodass morgen alles einheitlich aussieht“, teilte Katharina Eidner, stellvertretende Pressesprecherin der Stadtverwaltung Eilenburg, mit. Insofern müsste die Hecke nunmehr einheitlich gestaltet sein. „Das Fremdholz wird sich separat angeschaut und einzeln betrachtet“, so Eidner weiter. „Wenn man dieses entnimmt, kann es sein, dass die Hecke dann kahl wirkt. Deshalb wird es noch begutachtet.“

Die Hecke drückt auf die Grabsteine der Urnengräber. Sie ist zu dick und damit zu dicht an den Gräbern. Quelle: Nico Fliegner

Auch die Dicke und unmittelbare Nähe der Hecke an den Grabsteinen will sich die Stadtwirtschaft, die mit der Friedhofspflege beauftragt ist, anschauen. Laut Stadtverwaltung soll die Hecke bis zu 20 Zentimeter hinter den Grabsteinen verschnitten werden.

Friedhofsarchitektur der 1950er-Jahre

Der Friedhof Mansberg im Stadtteil Berg ist einer von vier in der Stadt Eilenburg. Das gesamte Ensemble steht als Beispiel für die Friedhofsarchitektur der späten 1950er-Jahre unter Denkmalschutz. Nach dem Zweiten Weltkrieg stießen die Friedhöfe in Eilenburg an ihre Kapazitätsgrenze. Deshalb wurde ab 1953 im Stadtteil Berg ein neuer städtischer Friedhof geplant. Dieser wurde für die Stadtteile Mitte, Berg und die Dörfer Kospa, Hainichen und Wedelwitz konzipiert. 1960 wurde der Friedhof offiziell seiner Bestimmung übergeben. In den letzten Jahren hat die Stadt Eilenburg einen Teil der Friedhofskapelle saniert.

Von Nico Fliegner