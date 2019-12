Eilenburg: Fünf engagierte Ehrenamtliche und ihre Motive

Eilenburg

Das Dankeschön ist immer noch die beste Währung. Das weiß man auch bei der evangelischen Kirchengemeinde Martin Rinckart, bei der Dutzende Freiwillige für ein vielseitiges Kirchenleben sorgen. „Nach 2018 haben wir daher nun zum zweiten Mal zu einem Ehrenamtsdank eingeladen“, erklärt Inez Laaser, die sich gemeinsam mit Angela Glas und Christine Rollin den Vorsitz im Gemeindekirchenrat teilt.

Nach dem Dankesgottesdienst kamen so unlängst rund 40 Frauen und Männer im Gemeindehaus am Nikolaiplatz zusammen. Beim Essen, das das Technische Hilfswerk kochte, kamen die Ehrenamtler aus ganz unterschiedlichen Bereichen so auch mal untereinander ins Gespräch. Die LVZ mischte sich darunter.

Notfallseelsorge mit Bereitschaftsdienst

Ines Nartschik ist seit 2002 in der Notfallseelsorge aktiv. Die 57-jährige Krankenschwester und Katholikin begleitet die Polizei zum Beispiel dann, wenn Unfall- oder Todesnachrichten zu überbringen sind. „Doch die Polizei muss dann wieder gehen, wir dagegen können bleiben und den ersten Schock auffangen.“ Suizid, plötzlicher Kindstod, Unfall – von jetzt auf gleich ändere sich für die Leute alles. Eine Woche im Monat würden sie jeweils zu zweit in Bereitschaft sein. „Wir akzeptieren natürlich auch“, so die Frau, die in Lemsel wohnt, „wenn unsere Hilfe nicht erwünscht ist.“ Doch meistens werde die Hilfe gern angenommen „und dann ist man auch mal schnell mehrere Stunden dort.“

Seniorenbetreuung und Spielenachmittag

Ganz anders geartet ist die Hilfe der Eilenburgerin Rita Hornig, die seit acht Jahren die Senioren der Rinckart-Gemeinde betreut. „Wir treffen uns einmal im Monat im Gemeindesaal, beten und singen gemeinsam. Sehr beliebt ist auch unser monatlicher Spiele-Nachmittag“, so die 79-Jährige, die aber auf das sechsköpfige Frauen-Team verweist. Sie stellt fest: „Die über 60 haben noch andere Interessen, wir sind alle über 70.“ Helga Großmann, mit 76 Jahren die Jüngste, ergänzt: „Wir genießen einfach die Gemeinschaft.“

Rinckart-Boten unterwegs

Dass der vierteljährlich erscheinende Rinckart-Bote bei allen Gemeindemitgliedern im Briefkasten landet, daran hat Helga PaschyAnteil. Die 70-Jährige verteilt diesen seit fünf Jahren. Sie überbringt mit zwölf Frauen und einem Mann zu Geburtstagen aber auch Blumenstrauß und Geburtstagskarte. Pro Monat käme da jeder auf zwei, drei Besuche. „Und auch wir kommen da unter Menschen“, freut sich die Eilenburgerin.

Musik braucht Unterstützung

„Ich hatte das Glück, dass mich mein Beruf als Arzt sehr erfüllt hat“, sagt Dr. Konrad Reuter. Nun habe er die gleiche Freude bei seiner Arbeit im Ehrenamt der Kirche. Der 77-Jährige singt nicht nur im Chor, sondern ist unter anderem auch Schatzmeister des RinckArt-Vereins zur Förderung der Kirchenmusik. „Wir haben mit Lena Ruddies eine sehr gute Kantorin. Doch es nützt nichts, wenn niemand mitsingt oder die Ausstattung fehlt“, meint er. Dass der RinckArt-Verein mithalf, dass inzwischen alle sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums aufgeführt werden konnten, macht ihn, der schon immer in der Kirche war, und als Rentner hier nun das Ehrenamt für sich entdeckt hat, auch ein wenig stolz.

Baulich bleibt einiges zu tun

Bei dem 59-jährigen Matthias Danzmann, der auch im Gemeindekirchenrat mitarbeitet, liegt der Fall etwas anders. „1972, als mein Vater Superintendant des Kirchenkreises Eilenburg wurde, zogen wir ins Gemeindehaus. Ich war also immer mit der Kirche verbunden.“ 1994 sei dann der Förderverein zum Wiederaufbau der Nikolaikirche gegründet worden. „Da war ich dann von Anfang an Vorsitzender.“ Erst waren sie neun, heute sind es über 50 Leute. Unvergessen bleibt für ihn der Moment im Jahr 1997, als das Zeltdach der Kirche durch die barocke Turmhaube ersetzt wurde. „Seitdem gibt die Kirche wieder ein stimmiges Bild ab“, freut er sich. 2020 soll nun endlich die notwendige gewordene Reparatur daran erfolgen. „Und natürlich bleibt auch der Einbau des Gewölbes unser Traum.“

Von Ilka Fischer