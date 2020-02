Eilenburg

Hoher Sachschaden entstand am späten Sonntagnachmittag bei einem Unfall in der Straße Am Anger in Eilenburg. Wie die Polizei berichtete, rammte gegen 17.30 Uhr ein Audi-Fahrer aus bisher ungeklärten Gründen einen am Straßenrand geparkten VW Golf. Dies sei mit einer solchen Wucht geschehen, dass der VW nach einer Drehung frontal mit einer Hauswand kollidierte. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Von LVZ