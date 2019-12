Eilenburg

Ein unbekannter Täter ist in Eilenburg in eine Garage eingedrungen und hat ein Kleinkraftrad gestohlen. Wenig später tauchte dieses jedoch wieder auf.

Wie die Polizei berichtete, war einem Spaziergänger, der am zweiten Weihnachtsfeiertag mit seinem Hund unterwegs war, in der Röberstraße ein im Gebüsch liegendes Kleinkraftrad aufgefallen. Er informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten ermittelten den Halter – und dieser wiederum war über den Fund erstaunt, denn eigentlich sollte das Kleinkraftrad in der Garage stehen.

Schadenshöhe noch unklar

Halter und Polizei begaben sich zur Garage, wo dann der Einbruch festgestellt wurde. Ein hier abgestelltes Motorrad sowie ein Pkw waren noch da, am Auto waren aber Lackkratzer zu erkennen, so die Polizei. Vom Kleinkraftrad fehlten die Seitendeckel, der Auspuff und die Batterie. Die Höhe des Stehl- und Sachschadens steht noch aus.

Von lvz