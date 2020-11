Eilenburg

Gottesdienste dürfen auch in Corona-Zeiten gefeiert werden. Doch wie wird diese Möglichkeit vor Ort genutzt? Die LVZ fragte bei Edelgard Richter, Pfarrerin für die Pfarrbereiche Eilenburg und Sprotta, nach.

Derzeit weder mehr noch weniger Kirchgänger

Da die Kirchengemeinden in den Dörfern eher klein sind, lassen sich auch die Mindestabstände bei den Gottesdiensten, wie hier in Wöllnau am Buß- und Bettag, einhalten. Quelle: Ilka Fischer

„Wir haben bei uns zur Zeit weder mehr noch weniger Kirchgänger als in anderen Jahren“, schätzt die Pfarrerin ein. Aus Sicherheitsgründen dauere der Gottesdienst derzeit in der Regel allerdings nur 30 Minuten. Bisher, so die Pfarrerin, hätte keiner zurückgewiesen werden müssen. Das liege auch daran, dass die beiden Eilenburger Kirchen sehr groß beziehungsweise im Pfarrbereich Sprotta die Kirchgemeinden in den Dörfern eher klein seien. Damit könne der Mindestabstand von anderthalb Metern überall eingehalten werden.

Abendmahl wird nicht überall gefeiert

Kleine Unterschiede gibt es aber selbst in ihren beiden Pfarrbereichen. Edelgard Richter: „Während wir auf den Dörfern das Abendmahl inzwischen wieder coronakonform feiern, ist der Eilenburger Kirchenrat da vorsichtiger und verzichtet darauf.“ Gleich ist in allen Kirchen die Maskenpflicht für den kompletten Gottesdienst. Nur bei der Predigt setze sie die Maske mal ab.

Alle passen aufeinander auf

Bei dem Verlesen der Verstorbenen am vergangenen Sonntag in Paschwitz, Sprotta, Doberschütz und Strelln hätten sie und Vikarin Teresa Förtsch bei den Gottesdiensten viel Akzeptanz für diese Regelungen erlebt. „Alle sind viel zu dankbar, dass es überhaupt wieder so was wie ein öffentliches Kirchenleben gibt“, sagt sie. Auch am Buß- und Bettag, an dem die Pfarrerin in Laußig, Mörtitz und Wöllnau Gottesdienste hielt, haben „alle aufeinander aufgepasst“. Das wird angesichts der aktuellen Zahlen auch weiterhin notwendig sein.

Von Ilka Fischer