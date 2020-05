Eilenburg: Grundschule Berg ist jetzt Naturparkschule

Eilenburg

Der erste Schritt erfolgte im November und jetzt ist es so weit: Die Grundschule Berg in Eilenburg kann sich nun ebenfalls Naturparkschule nennen – auch wenn die feierliche Überreichung des Zertifikats und der Plakette noch auf Eis gelegt ist. Die wartet nämlich geduldig im Büro von Georg Liebig, Referent der Naturschutzstation im Naturparkhaus Bad Düben auf ihren großen Auftritt. „Die feierliche Übergabe wollen wir mit allen Schülern feiern können. Das ist im Moment noch nicht möglich, da sich die Klassenstufen nicht mischen dürfen“, erklärt Claudia Kakuschke, Lehrerin und zusammen mit ihrer Kollegin Kerstin Köhler die Schnittstelle zwischen dem Naturpark Dübener Heide und der Grundschule Berg.

Anstoß kam durch erste Kooperation mit Naturparkhaus

Der Anstoß dazu, Naturparkschule zu werden, kam vor zwei Jahren während einer Projektzusammenarbeit mit dem Naturparkhaus: Eine Woche lang beschäftigten sich die verschiedenen Klassen mit dem Thema des Wolfes in der Region, begleitet von einem Experten des Naturparkhauses.

„Da kam dann auch der Gedanke, sich intensiver mit der Natur in der Region auseinanderzusetzen“, erzählt Kakuschke. Im November wurde der Kooperationsvertrag mit dem Verein Dübener Heide und der Stadt Eilenburg unterzeichnet. In der Zwischenzeit wurden verschiedenste Projekte durchgeführt. Darunter eines, das vor allem aus den Einschränkungen der Corona-Pandemie erwachsen ist: Auf der Homepage der Grundschule stellte der Naturpark Materialien zum Thema „Frühlingserwachen“ zur Verfügung, mit dem sich die verschiedenen Klassenstufen beschäftigen konnten. Freiwillig und als Zusatzaufgabe.

Bunte Plakate zum Marienkäfer

Sophie, Mara und Eva aus der vierten Klasse haben sich mit der Einheit „Naturbeobachtung Frühlingstiere“ beschäftigt und bunte, detaillierte Plakate zum Thema Marienkäfer entworfen. Der zehnjährigen Mara hat es dabei am besten gefallen, „die kleinen Tiere im Gras zu beobachten und mehr Zeit in der Natur zu verbringen.“

Eva hat zu Hause sogar ein eigenes Insektenhotel, in dem sie den Marienkäfer mit der Lupe beobachten konnte: „Jetzt weiß ich auch, dass der Marienkäfer zwei Paar Flügel hat“, sagt sie stolz.

Ziel: Andere Schulen inspirieren

Kakuschke und Köhler blicken mit großer Vorfreude auf die nächsten Projekte, die in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Dübener Heide entstehen werden. Kakuschke sieht darin auch eine Chance für die Region: „Wenn wir als Schule nachhaltiger werden, geben wir anderen Schulen eine Inspiration.“ Und weil die Schulkinder so begeistert bei den Projekten dabei sind, sieht sie einen weiteren positiven Effekt: „Am Ende erreichst du die Eltern nur über die Kinder.“ Und so erreicht das Umdenken und das Bewusstsein von Nachhaltigkeit alle Generationen.

