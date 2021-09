Eilenburg

In den Bus ein- oder aus diesem aussteigen an der Behelfs-Haltestelle an der Straße der Jugend auf dem Eilenburger Berg? Möglich ist das, doch der Zustand des Areals sorgt für Kritik. So beobachtete Anwohner Herbert Poltersdorf jüngst mehrfach, wie eine ältere Frau mit Gehhilfen im hohen Gras stand. Der Stopp liegt an der Straße, das Grün ist derzeit so hoch, dass wartende Fahrgäste auf den Rand der Straße ausweichen. Das müssen sie auch, wenn Regen und Schnee den Untergrund matschig machen.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Areal wird dreimal gemäht

Im Grünpflege-Programm ist der Bereich enthalten, sagt Philipp Zakrzewski, Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung. Die Stadtwirtschaft habe den Auftrag, zu mähen. Dies sei im Frühjahr und Sommer erfolgt, das nächste Mal wäre im Herbst. Die Stadt schaue sich nun aber an, ob eher reagiert werden müsse. Es seien zwar nicht viele Fahrgäste, die hier ein- und aussteigen, aber vor allem ältere.

Haltestelle soll verlegt werden

Und wann verschwindet das Provisorium? Die Stadt hofft für 2022 auf Fördermittel für einen Stopp, der etwa 100 Meter weiter Richtung Busschleuse verlegt wird. Dafür muss aber noch ein Flächentausch erfolgen.

Von ka