Eilenburg: Heißes Ofenrohr setzt Dach in Brand

Eilenburg

Zu einem Brand im Dachbereich eines Anbaus wurden die Freiwillige Feuerwehr Eilenburg, der Rettungsdienst Nordsachsen und die Polizei am Donnerstagnachmittag in die Eilenburger Schloßaue alarmiert. Wegen eines heißen Ofenrohrs der Heizungsanlage waren Dämmung und Holzkonstruktion des Daches in Brand geraten.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wärmebildkamera kommt zum Einsatz

Wie die Feuerwehr meldete, ging der Angriffstrupp über eine Steckleiter zum Löschangriff mit einem C-Rohr vor. Im weiteren Verlauf wurden das Dach mittels Rettungssäge teilweise geöffnet, der Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert und Restlöscharbeiten durchgeführt. Nach gut einer Stunde standen alle Fahrzeuge wieder einsatzbereit im Gerätehaus.

Von LVZ