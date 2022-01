Eilenburg/Bad Düben

Wie viele Menschen leben in Deutschland? Wie wohnen und arbeiten sie? Welche Staatsbürgerschaft haben sie, wie ist die Altersverteilung oder die der Geschlechter? Um das festzustellen, befragen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Deutschland aller zehn Jahre einen Teil der Bevölkerung, aus dem sich statistisch repräsentative Schlüsse auf die ganze Bevölkerung ziehen lassen. Für diese Bestandsaufnahme, den sogenannte Zensus werden in den Kommunen Erhebungsstellen in der Vorbereitungszeit eingerichtet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die 2021 EU-weite Zensusrunde allerdings auf das kommende Jahr verschoben.

Vorbefragung zur Gebäude- und Wohnungszählung läuft bereits

Während einige Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer oder Verwalter von Gebäuden durch die statistischen Ämter bereits per Post direkt kontaktiert werden, um sich für die Gebäude- und Wohnungszählung in einer Vorbefragung verpflichtend zu äußern, sind in den Kommunen vor Ort Erhebungsstellen für die Koordination zuständig. In Sachsen wurden 48 davon eingerichtet, um stichprobenartig Haushalte zu befragen und so die Lebensumstände von circa zehn Prozent der Bevölkerung allgemein zu erfassen. Diese Befragungen ergänzen Daten aus den Registern von Bund und Ländern.

Die örtliche Erhebungsstelle Eilenburg sucht hierfür noch Menschen, die als sogenannte Erhebungsbeauftragte, die Interviews im Stadtgebiet, aber auch in Bad Düben, Jesewitz, Laußig, Löbnitz, Taucha und Zschepplin führen. Nachgefragt wird etwa zur Haushaltsgröße, zu Namen und Geschlecht, zur Familie und Staatsangehörigkeit.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ehrenamtliche übernehmen Vor-Ort-Befragungen

Zu den Aufgaben der Erhebungsbeauftragten gehört, sich vor Ort per Einwurf schriftlich anzukündigen, einen Termin zu vereinbaren und letztlich alle Bewohnerinnen und Bewohner der zufällig ausgewählten Haushalte aber auch von Wohnheimen zu befragen. Dazu müssen die Helfer laut Ausschreibung volljährig, freundlich und flexibel sowie zuverlässig sein, außerdem unterliegen sie einer statistischen Geheimhaltungspflicht und sind verpflichtet, den Datenschutz einzuhalten. Jeder Helfer soll ungefähr 100 Menschen befragen.

Schulungen, die sie auf diese Befragungen vorbereiten, soll es im März oder April geben. Ihre Arbeitszeiten können sich die Erhebungsbeauftragten dann flexibel einteilen. Da es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt, erhalten sie eine Aufwandsentschädigung.

Interessenten können sich bei der Erhebungsstelle Landkreis Nordsachsen 3, Stadt Eilenburg vormerken lassen, die sich Am Anger 29 befindet. Ein Formular hierfür gibt es auf der Homepage der Stadt im aktuellen Amtsblatt. Kontakt zur Erhebungsstelle unter Telefon 0172/6273776 oder per E-Mail an zensus@eilenburg.de

Von Manuel Niemann