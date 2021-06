Eilenburg: Hickhack um Veröffentlichung von Protokollen 

Eilenburg

Die politische Auseinandersetzung auf kommunaler Ebene fordert den gewählten Vertretern mitunter einiges Taktieren und strategisches Denken ab. Besonders wenn es um Anträge einer bestimmten Partei geht, der AfD nämlich, deren Vertretern und ihrer Arbeit vielfach mit einer gehörigen Portion Skepsis begegnet wird und die man lieber nicht im Stadtrat gehabt hätte. Doch was will man machen, wenn die Wählerinnen und Wähler anders entschieden haben wie 2019 in Eilenburg, wo die AfD erstmals in den Stadtrat gewählt wurde?

Fraktionen im Zugzwang

Dabei ist es schon ein seltener Umstand, dass die AfD in der Großen Kreisstadt überhaupt Anträge auf die Tagesordnung bringt wie jetzt, wo es darum ging, die Protokolle von den Stadtratssitzungen künftig im Amtsblatt veröffentlichen zu wollen. Eine Forderung, die nunmehr seit November besteht und bis dato hinter den Kulissen des Eilenburger Stadtrates herumwaberte.

Schon kurz vor der jüngsten Sitzung gab es in den Fraktionen einigen Gesprächsbedarf, wie man sich dazu positionieren will. Die SPD-Vertreter hockten zusammen und tauschten sich aus; Mathias Teuber hatte da schon einen eigenen Antrag zum Thema in der Tasche. Auch die Vertreter von CDU und Bündnisgrünen, die eine Fraktion bilden, wechselten eifrig Worte; hier hatte Enrico Kunze ein Schriftstück vorbereitet, aber die Fraktion verständigte sich, es zurückzuhalten. Erstmal abwarten, welchen Verlauf die Sitzung nimmt.

Scheler sieht keinen Handlungsbedarf

Als Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) den Tagesordnungspunkt aufrief, stellte er gleich klar, dass es eine Stellungnahme zu dem AfD-Antrag seitens der Stadtverwaltung gebe. Und die, so stellte sich im weiteren Fortgang heraus, hatte eher einen abschlägigen Inhalt zu der Forderung, die Stadtratsprotokolle zu veröffentlichen. „Ich halte es für völlig ausreichend, wie der gesamte Informationsdienst derzeit aufgebaut ist und wie wir das publizieren. Jederzeit ist eine Nachfrage bei uns, ein Besuch, ein Anruf, ein Erscheinen in der Einwohnerversammlung oder in der Stadtratssitzung oder bei Ausschusssitzungen möglich“, so der OBM.

Die AfD begründete ihren Antrag so: Die Vertreter der Fraktion seien von „vielen Leuten“, die in der Woche auf Montage andernorts arbeiteten, angesprochen worden, erklärte Stadtrat Matthias Erler. Diese wollten die öffentlichen Debatten im Stadtrat nachverfolgen und deshalb habe die AfD diesen Antrag eingebracht, weil die Leute sonst keine Möglichkeit hätten, an der Stadtratssitzung teilzunehmen.

SPD will Bürger „umfassend informieren“

Scheler verwies dann auf den „Ergänzungsantrag“ der SPD, der ihm seit zwei Tagen vorliege. Dieser beschreibe „in modifizierter Weise, wie in der Sache Protokollveröffentlichung verfahren werden könnte oder sollte“. SPD-Stadtrat Mathias Teuber erklärte, dass seiner Fraktion eine Veröffentlichung der Protokolle im Amtsblatt „nicht sinnvoll erscheint, wobei das Anliegen, die Bürger zu beteiligen, durchaus sinnvoll ist“. Er sei in der Corona-Pandemie „regelmäßig in Live-Streams“, also die Übertragung von Stadtratssitzungen im Internet, „hineingestolpert“. Und Stadtrats-Übertragungen im Internet ließe auch die Sächsische Gemeindeordnung zu. „Aus Gründen der Beteiligung der Bürger sollten wir dies durchführen“, betonte er und meinte schließlich, dass zwar der Aufwand, Protokolle so aufzubereiten, dass sie veröffentlicht werden könnten, für die Verwaltung anfangs hoch sei. Doch „dem Ansinnen, die Bürger möglichst umfassend zu informieren über das, was wir hier tun, dem können wir folgen“.

CDU-Stadtrat Hans Poltersdorf schüttelte mit dem Kopf und stellte dazu eine rhetorische Frage: „Ich möchte mal wissen, wer von den aktiven Stadträten diese Protokolle in voller Umfänglichkeit gelesen hat? Dann können wir uns gern weiter unterhalten.“ Mehr wolle er dazu nicht sagen.

Ellen Häußler von der Fraktion Freie Wähler/Freigeister beantworte seine Frage prompt: „Ich gebe zu, dass ich das auch nicht komplett lese.“ Die Protokolle hätten inzwischen „so einen Umfang angenommen, dass das wirklich sehr anstrengend zu lesen und zeitaufwendig ist. Wenn ich an eine Veröffentlichung im Internet denke, stellt sich die Frage, was darf ich, was lasse ich weg.“ Ihr wäre es am liebsten, wenn die Protokolle wieder als „Ergebnisprotokolle mit zusammengefasster Meinung“ erstellt würden. Häußler sagte, dass ihre Fraktion den Antrag ablehnen werde.

AfD fordert mehr Transparenz

„Wir sind hier die Vertreter der Bürger von Eilenburg, der Bevölkerung. Und die Bürger geht das sehr wohl etwas an, was hier beschlossen wird“, entgegnete AfD-Stadtrat Ferdinand Wiedeburg und sprach sich für mehr Transparenz aus. „Wenn ich anrufen muss, um mich zu informieren, bin ich zu träge. Wenn ich das aber angeboten bekomme, zum Beispiel über Live-Stream, ist das viel einfacher.“

Linke-Stadtrat Jürgen Prochnow konstatierte, dass sich überhaupt nur eine „Handvoll Bürger intensiv mit den Problemen der Stadt und den Stadtratsbeschlüssen“ beschäftige. Diese Leute seien auch stets zu Gast in den Ratssitzungen. Er bezweifelte das Argument der AfD, wonach die Forderung von Montage-Arbeitern käme. „Wir haben ein Dutzend Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe der Bürger an dem, was wir tun. Machen sie doch ihre Fraktionssitzung öffentlich“, sagte Prochnow in Richtung AfD.

„Wir machen es den Bürgern nicht wirklich einfach“, stellte wiederum Torsten Pötzsch (SPD) fest. Die Stadt Niesky beispielsweise veröffentlicht Protokolle seit 2009 im Internet. So könne jeder Bürger zu Themen recherchieren. „Bürger interessieren sich immer dann, wenn sie persönlich betroffen sind.“

Anträge fallen durch

Die AfD forderte schließlich die namentliche Abstimmung über ihren Antrag. Das geht aber nur, wenn fünf Stadträte das auch so sehen. Aber nur die drei AfD-Vertreter positionierten sich für die namentliche Abstimmung. So scheiterte die AfD zum ersten Mal. Schließlich wurde dann zuerst über den SPD-Antrag abgestimmt – sechs Stadträte waren dafür, der Rest dagegen. Damit war auch die SPD gescheitert wie später ein weites Mal die AfD bei einer weiteren Abstimmung über ihren Antrag zur Protokollveröffentlichung. Hier waren einzig die drei AfD-Vertreter dafür, der Rest des Stadtrates dagegen.

Und nun? Am Ende bleibt alles beim Alten: Stadtratsprotokolle werden nicht veröffentlicht und es gibt künftig auch keine Live-Übertragung des Eilenburger Stadtrates im Internet.

Von Nico Fliegner