Eilenburg

Der Beitrag am Donnerstag: „Wo gibt es in Eilenburg Strom für den Elektro-Rollstuhl?“, in dem die LVZ dieses Problem von Angelika Pethke thematisierte, lässt die Eilenburger offenbar nicht unberührt.

Unternehmen bietet Hilfe an

Wie der Junior-Chef des Rialto, Roy Janke, informierte, wurden er und sein Team von mehreren Leuten diesbezüglich angesprochen, vermutlich weil die Eilenburgerin vor dem Restaurant fotografiert wurde. Er sagt, dass das Unternehmen bisher nicht von der Betreffenden um Hilfe gebeten wurde. Er bietet diese aber an und versichert: „Wir haben kein Problem, Angelika Pethke und andere Leuten, die dieser Hilfe bedürfen, mit Strom zu versorgen.“

Demnächst gelassener unterwegs

Eine Zusage, die Angelika Pethke die nächsten Fahrten mit ihrem Elektrorollstuhl schon mal ein ganzes Stück unbeschwerter antreten lassen dürfte. Weitere Nachahmer sind gern gesehen.

Von Ilka Fischer