Der Leindottersamen kam schon Ende März aufs Feld, der Mohn folgt, sobald es draußen etwas wärmer wird. Und dann dauert es nicht mehr lange, der Sommer ist da und der Blaumohn mit seinen zarten Lila-Tönen blüht auf den Feldern bei Eilenburg und so manch ein Radfahrer und Spaziergänger gerät ins Schwärmen.

So sieht der Mohn aus, der im Frühsommer auf den Feldern des Hofgutes Behlitz bei Eilenburg blüht und zu Bio-Mohn-Öl verarbeitet wird. Quelle: Hofgut Behlitz

Betrieb wirtschaftet ökologisch

Der Anbau der zwei Kulturpflanzen ist zwar freilich etwas fürs Auge, aber deshalb bauen Silke Krostitz und ihr Mann André Hauptmann-Krostitz vom Hofgut in Behlitz bei Eilenburg weder das eine noch das andere an. Sie produzieren aus beiden Pflanzen hochwertige Öle in Bio-Qualität und vermarkten diese. Damit ist das Hofgut Behlitz der einzige Betrieb in der Region und hat ein Alleinstellungsmerkmal.

„Auf den Mohnanbau sind wir beim Lesen eines Artikels über einen Betrieb in Hessen in der Landwirtschaftszeitung ‚top agrar‘ gekommen“, erzählt Landwirtin Silke Krostitz (46). „Das fanden wir so interessant, dass wir überlegt haben, ob wir das nicht auch hier machen könnten.“

Mohn in Rohqualität vom Hofgut Behlitz. Quelle: Nico Fliegner

Gesagt, getan. Der Mohnanbau passt gut in den seit 2017 ökologisch wirtschaftenden Agrarbetrieb. Zunächst wurde der Mohn auf einem halben Hektar Fläche angebaut und noch per Hand geerntet. Inzwischen sind rund zwei Hektar daraus geworden und die Ernte übernehmen Dreschmaschinen. Ziel ist es, perspektivisch auf 20 Hektar Sonderkulturen zu kommen. Leindotter haben sie wiederum zunächst auf ein Viertel Hektar Fläche angebaut, jetzt sind es zehn Hektar, dieses Jahr als Mischkultur zusammen mit Hafer.

Anbau von Urgetreidesorten

Was der Familie besonders wichtig ist, ist eine vielfältige Fruchtfolge auf den Feldern, weil die gut für den Boden ist. Mohn, Leindotter, Raps, Urgetreidesorten wie Einkorn und Dinkel und auch der Anbau von Erbsen und Lupinen (Speiseerbsen) sorgen dafür. Seit Oktober 2020 hat der Betrieb die Bio-Zertifizierung für die Öle, die in der Ölmanufaktur vom Huttenberg im sächsischen Oberschöna gepresst werden. Die Körner, die Familie Krostitz gewinnt, will sie aber nicht komplett zu Ölen verpressen. Ein Teil wird weiterverkauft an Ölmühlen.

So schmecken die Öle vom Hofgut Behlitz

Das Bio-Mohnöl sticht dabei heraus: Es hat eine hellgelbe Farbe, riecht und schmeckt intensiv nussig. Es kann in der süßen, aber auch herzhaften Küche verwendet werden, zum Beispiel für Desserts, Eis oder Kuchen als Topic. Auch für die Zubereitung von Mehlspeisen eignet sich das Mohnöl. Früher hat man es häufig auch für Eierkuchen verwendet, weiß Silke Krostitz aus Erzählungen.

Das Leindotteröl – nicht zu verwechseln mit dem Leinöl – schmeckt indes würziger, verfügt ebenso über die guten Inhaltsstoffe und ist länger haltbar. Es riecht krautig wie frisch geschnittener Löwenzahn und enthält mit bis zu 60 Prozent einen besonders hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und ein optimales Verhältnis von Omega3- zu Omega-6-Fettsäuren. Verwenden kann man es zum Verfeinern von Salaten, Rohkost und Quark. Jeden Tag ein Löffel davon stärkt außerdem die Immunabwehr. Und man kann es sogar zum Einreiben benutzen. Es ist gut für die Wundheilung und lindert auch arthrotische Beschwerden.

Flaschen mit Mohnöl und Leindotteröl vom Hofgut Behlitz. Quelle: Nico Fliegner

Online-Shop für regionale Produkte

Sowohl vom Mohn- als auch vom Leindotteröl möchte der Biobetrieb aus der Ernte 2020 jeweils rund 100 bis 200 Fläschchen zu 100 ml vermarkten. Das Mohnöl war für den Familienbetrieb der Einstieg in die Direktvermarktung. Die Öle kann man direkt vor Ort beziehen, aber auch in diversen Online-Shops wie „Marktschwärmer“ oder „Kramer und Konsorten“ sind sie bestellbar. Vor allem in größeren Städten wie Leipzig gehen ihre Produkte gut. „Unser Ziel ist es, jetzt auch in die Läden zu kommen“, sagt die Landwirtin und wünscht sich mehr regionale Vermarktungskreisläufe. Dafür hat die Landwirtin, die zudem ein Agrarbüro betreibt, das kleinen Unternehmen bei der Dokumentation von landwirtschaftlichen Vorgängen unterstützt, eine eigene Vermarktungsinitiative gegründet und entwickelt einen Online-Marktplatz, der dieses Jahr an den Start gehen soll.

Dabei geht es nicht nur um die Öle des Hofgutes, sondern um weitere regionale Produkte aus dieser Region. Zehn Produzenten von Kartoffeln, Eiern, Milch, Fleisch, Wurst, Gemüse und Brotaufstrichen sind bereits im Boot. Für das neue Vorhaben hat das Hofgut Behlitz eine Förderung erhalten. Und Silke Krostitz hat noch mehr mit dem Bio-Betrieb vor: den Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen wie Kamille und verschiedene Kräuter.

Zusammen mit dem Mohn und Leindotter sind das alles zwar Nischenprodukte, aber die sind seit einiger Zeit im Aufwind, die Nachfrage steigt. In das Portfolio des Betriebes würden sie jedenfalls gut passen und sind laut Silke Krostitz auch „eine Anpassung an die Zeit“. Denn die Landwirtschaft ist im Wandel.

