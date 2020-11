Eilenburg: Hortumbau auf dem Berg läuft auf Hochtouren

Eilenburg

Am Multifunktionsgebäude in der Halleschen Straße in Eilenburg geben sich derzeit die Handwerker im wahrsten Sinne des Wortes die Klinke in die Hand. Rund 3,5 Millionen Euro investiert die Stadt Eilenburg in das denkmalgeschützte ehemalige Tschanter-Schulgebäude. Neben dem Umbau des Ostflügels zum Hort der Grundschule Berg mit 180 Plätzen wird der von der evangelischen Grundschule Cultus+ genutzte Westflügel vor allem brandschutztechnisch ertüchtigt.

Corona stoppt die Produktion historischer Steine

„Der Termin 31. Dezember 2021 ist zu schaffen“, schätzt Bauplanerin Peggy Giersdorff ein. Obwohl Corona so langsam auch auf den Baustellen ankomme. Konkret äußere sich das beispielsweise darin, dass der nur in Osteuropa hergestellte historische Schmiege-Stein, der an der Südseite unterhalb der Fenster fehlt, wegen des dortigen Produktionsstopps momentan sehr lange Lieferzeiten hat.

Im Ostflügel ist nur der Keller in Bauarbeiterhand

Für Bauplanerin Peggy Giersdorff beginnt der turnusmäßige Baurundgang im Keller des Ostflügels. Die oberen Etagen, die derzeit die evangelische Grundschule Cultus+ als Interimslösung nutzt, sind klar abgegrenzt. „Damit können wir hier unten im Keller dennoch bereits alles in Sachen Sanitär, Heizung- und Elektroarbeiten für den Hort stemmen.“

Überraschungen im Westflügel

Der Westflügel ist sogar vom Keller bis zur Aula im Dachgeschoss vom Baustaub durchdrungen. Hier gab es auch schon so manche Überraschung. Peggy Giersdorff: „Wir hatten zum Beispiel die Probebohrungen im Estrich-Fußboden des Ostflügels durchgeführt. Doch im Westflügel war dann alles ganz anders. Hier konnten wir auf einmal das Ziegelgewölbe sehen.“ Der Fußboden war damit nicht zu retten, ein neuer Estrich-Fußboden musste rein.

Brandschutz vom Keller bis zum Dach

In den oberen Räumen sind zudem inzwischen die Stahlträger an den Decken brandschutztechnisch verkleidet. Die acht Schächte, die im Westflügel vom Keller bis zum Obergeschoss reichen, und in denen sich ein Feuer ungehindert durch alle Etagen ausbreiten könnte, erhalten auf allen Etagen eine Brandschutzabschottung. Während sich diese Arbeiten erst im Falle des Falles auszahlen, sorgen die neuen Fenster und die wieder herzustellenden Oberlichter in den Rundbogentüren dagegen sofort für weniger Heizkosten und mehr Licht. In der Aula sind die neuen Fenster bereits drin, so dass hier nun Sven Kretzschmar und Mathias Mohr von MPN Jesewitz bereits alles für den Innenputz vorbereiten können.

Dachsims wird fachgerecht saniert

Maik Pankow (vorn) und Michael Schlag von der Leipziger Stuckateurfirma Norbert Jung sanieren den Dachsims. Quelle: Ilka Fischer

Nur einige Meter Luftlinie, aber etliche Treppen runter und am Gerüst wieder rauf, haben Maik Pankow und Michael Schlag von der Leipziger Stuckateurfirma Norbert Jung ihren Arbeitsplatz.

Nachdem die Fassade gereinigt und bereits der eine oder andere Reichsformatziegel ausgetauscht wurde, bringen nun die Stuckateure den Sims zwischen Fenstern und Dach auf Vordermann.

Lernen auf der Baustelle

Den Baufortschritt täglich im Blick haben die Schüler und das Team der evangelischen Grundschule Cultus+. Einer der 65 Schüler ist der neunjährige Till Behrens: „Am Anfang“, so erzählt der Viertklässler, „fand ich es erstmal richtig laut“, aber inzwischen wisse er, dass man auch auf einer Baustelle lernen kann.

Rückzug verschiebt sich

Hanna Reyher, Schulleiterin der evangelischen Grundschule Cultus+, verfolgt mit den Kindern den Baufortschritt am Westflügel. Derzeit ist die Schule von hier in den Ostflügel ausgelagert. Quelle: Ilka Fischer

Diese Einschätzung deckt sich mit der von Schulleiterin Hanna Reyher. Am Anfang hätte zwar die Neugier der Kinder etwas gebremst werden müssen. „Doch inzwischen haben wir uns mit den Bauleuten und dem Zaun gut arrangiert.“ Sie seien als Schule zudem bei den wöchentlichen Bauberatungen dabei. „Natürlich ist es gerade in der kalten Jahreszeit nicht einfach, wenn es nur Toilettencontainer gibt. Auch dass der Weg zum Essensraum über den Hof immer ein An- und Ausziehen erfordere, sei anstrengend. „Doch wir haben die zwischenzeitlichen Klassenräume so schön wie möglich hergerichtet.“

Und der Tatsache, dass der eigentlich noch in diesem Jahr geplante Rückzug in den Westflügel nun wohl erst im nächsten Jahr ansteht, kann sie sogar was Positives abgewinnen. Die Schulleiterin erklärt: „Für den Schulumzug, den wir ohnehin nur mit Unterstützung der Eltern stemmen können, brauchen wir drei bis vier Tage. Die Februarferien wären damit für uns ein richtig guter Termin.“

