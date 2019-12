Eilenburg: House6 Cloud empfängt Gäste aus Polen

Eilenburg

Dass sich Jugendliche im offenen Jugendtreff House6 Cloud in Eilenburg treffen, ist sicher nichts Ungewöhnliches. Dass sich unter die Eilenburger auch Gäste aus Polen mischen, aber schon. Erstmals fand jetzt ein Austausch zwischen Teilnehmern aus Brzeg und Eilenburg statt. Drei Tage widmeten sich die 13- bis 17-Jährigen dem Thema deutsch-polnische Weihnachts-, und Ostertraditionen. Untergebracht waren sie in den Räumen des Jugendclubs. „Das brachte den Vorteil, dass die Jugendlichen die geräumige Küche zur Selbstverpflegung nutzen konnten, Tischtennis, Billard, Basketball spielen und den großen Gemeinschaftsraum zum Essen, Quatschen und Basteln nutzen konnten“, so Jugendtreff-Leiter Guido Kanitz.

Auf Luthers Spuren in Wittenberg

Klar, dass bei dem Treff-Motto auch gebastelt wurde. So entstanden Weihnachtskarten und -schmuck. Die Mahlzeiten wurden gemeinsam zubereitet. In Wittenberg begaben sich die Jugendlichen auf die Spuren Martin Luther, sie besuchten die Lutherkirche und den Weihnachtsmarkt, nutzten das Wochenende auch, um beim Adventsmarkt in Eilenburg vorbeizuschauen. Stadtrundfahrt und ein Besuch der Berufsschule Rote Jahne in Eilenburg rundeten den Aufenthalt ab.

Förderung vom deutsch-polnischen Jugendwerk

Gefördert wurde der Jugendaustausch vom Deutsch-polnischen Jugendwerk. Ein besonderer Dank, so die Gastgeber, gehe an den ehemaligen Berufsschullehrer Sigurd Kanitz, der die Jugendlichen über den ganzen Zeitraum mit begleitet hat, sowie an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter des Jugendclubs und Praktikanten, ohne deren Hilfe die Durchführung des Projektes nicht möglich gewesen wäre.

Weitere Austausche im Jahr 2020 sind in Planung. Interessierte Jugendliche können sich gern bei Guido Kanitz per Mail (kanitz@drk-eilenburg.de) melden

Von LVZ