Eilenburg: Hund hinter Auto hergezogen – offenbar ohne Absicht

Eilenburg

Ein Hund, der mit einer Hundeleine an der Anhängerkupplung eines Autos festgebunden und hinter dem Fahrzeug hergeschleift wurde – dieser Fall sorgte in dieser Woche in Eilenburg für Entsetzen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben die bisherigen Ermittlungen nun ergeben, dass offenbar keine vorsätzliche Straftat vorliegt, der Hund also vermutlich nicht absichtlich hinter dem Fahrzeug hergezogen wurde. Die Ermittlungen dauern jedoch an, da eine „fahrlässige Begehungsweise“, so die Polizei, nicht ausgeschlossenen werden könne.

Zeugen hatten Polizei alarmiert

Die Polizeibeamten ermitteln wegen eines Anfangsverdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, hatten am Mittwochabend die Polizei informiert. Die Beamten fanden dann den an der Anhängerkupplung festgebundenen Hund mit blutigen Pfoten sowie eine etwa 120 Meter lange Blutspur.

Von LVZ