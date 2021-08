Eilenburg: Impfen ohne Termin im Tierpark und bei der Tafel

Eilenburg

Schlange stehen, langes Warten, bis der Piks gesetzt wird? Fehlanzeige! Bei der jüngsten Impfaktion, die die Eilenburger Stadtverwaltung zusammen mit dem Arbeiter Samariter Bund im Bürgerhaus durchführte, ging es schnell und unkompliziert. „Wir sind schon ein eingespieltes Team“, sagt Daniela Paulich von der Stadtverwaltung, die mit Katharina Eidner die Impfwilligen an diesem Tag begrüßt und die Unterlagen für den Impfarzt fertigmacht.

Alle Termine doch noch vergeben

149 Frauen und Männer haben diesmal das Angebot der Stadtverwaltung angenommen und sich die Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff Biontech geholt. Als die Stadtverwaltung zu dieser vierten Aktion in diesem Jahr aufrief, lief das Ganze aber zunächst schleppend an. Im Frühjahr waren stets alle Impftermine schnell vergriffen, diesmal war das Interesse weniger groß. Am Ende konnten doch noch alle Termine vergeben werden.

Um 9 Uhr morgens ging es los, um 13.58 Uhr war der letzte Impfwillige da und hatte seine Spritze bekommen. Alle, die sich die erste Schutzimpfung holten, erhalten die zweite am 31. August. Unter den Frauen und Männern waren aber auch Genesene, die nur eine Impfung benötigen. Am Ende des Tages gingen Daniela Paulich und Katharina Eidner die Listen noch mal durch und sortierten die Geimpften aus, die kein zweites Mal kommen müssen.

Das mobile Impfteam hatte bereits im April, Mai und Juni Station in Eilenburg gemacht. Über 1200 Bürgerinnen und Bürger wurden geimpft, jetzt kommen noch die rund 150 dazu. Eine weitere Aktion, die von der Stadtverwaltung organisiert wird, wird es aber vorerst nicht geben, so Daniela Paulich weiter. Der organisatorische Aufwand ist hoch, zumal im September die Bundestagswahl ansteht – da ist die Stadt anderweitig gefordert. Dennoch können sich bis dato Unentschlossene weiterhin die Schutzimpfung gegen das Corona-Virus holen – nach wie vor im Impfzentrum in Belgern beispielsweise oder beim Hausarzt. Und auch mobile Impfteams werden in den nächsten Wochen wieder in Eilenburg Station machen.

Impfen im Tierpark und bei der Tafel

So können sich Besucher der Eilenburger Tafel in der Dr.-Belian-Straße am 1. September vor Ort vom mobilen Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) impfen lassen und benötigen nicht mal einen Termin dafür. Das gilt auch für Besucher des Tierparks: Dort ist das mobile Impfteam des DRK am 28. August und 18. September in der Zeit von 13 bis 18 Uhr vor Ort. Auch in Bad Düben gibt es eine Möglichkeit – und zwar am 15. August beim SV Bad Düben auf dem Beachvolleyballplatz von 11 bis 16 Uhr. Zum Einsatz kommt jeweils der Impfstoff von Biontech.

Von Nico Fliegner