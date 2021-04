Eilenburg: Impfung schnell ausgebucht – für Mai noch einige Termine

Die Impftermine für den 17. April in Eilenburg waren nach drei Stunden vergeben. Daher macht das mobile Impfteam im Mai erneut Station im Bürgerhaus. Dafür sind im Moment noch einige ganz wenige Termine frei.

Das Impfen in den Kommunen hat in Nordsachsen am 28. März im Wöllnauer Saal begonnen. Demnächst gibt es den Piks auch im Eilenburger Bürgerhaus. Quelle: Steffen Brost