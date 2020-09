Eilenburg: Irritationen um Beweidung der Deiche

Eilenburg

Die Erinnerung an die Hochwasser von 2002 und 2013, als die Mulde über die Ufer trat, ist immer noch aktuell, Bilder davon gibt es zuhauf. Mittlerweile gilt die Stadt Eilenburg als hochwassersicher, auch wegen der Errichtung zahlreicher Deiche. Häufig werden diese von Schäfern mit ihren Schafen beweidet. Allerdings gibt es da nun Irritationen. Laut Stadträtin Christiane Prochnow aus der Fraktion Die Linke hat ein Schäfer die Anweisung bekommen, besagte Deiche nicht zu beweiden.

Die LVZ hat recherchiert, doch es gab für diese Aussage bislang keine Bestätigung. Aber wie sieht es mit der Beweidung von Deichen durch Schafe bei Eilenburg aus?

Anzeige

Wenige Schäfer in der Gegend

Patricia Zedel, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Landestalsperrenverwaltung (LTV), erklärt: „Grundsätzlich wird die Mehrheit der Deiche durch Schafe beweidet. Die Anzahl der Schäfereibetriebe ist aber begrenzt, sodass tatsächlich mehr Flächen der LTV beweidet werden könnten, wenn die Kapazität der Schäfer größer wäre.“

Schäfer Sebastian Strehlitz im September 2016. Quelle: Kristin Engel

Im Bereich um die Mulde bei Eilenburg und Bad Düben gibt es drei Schäfer, deren Tiere die Deiche des Flusses beweiden. Schäfer Sebastian Strehlitz kümmert sich um das elf Kilometer lange Gebiet von der Dübener Muldenbrücke bis zur Landesgrenze bei Pouch. Im Bezug auf Eilenburg ergibt sich für ihn dadurch allerdings ein Problem: „Das ist eine ganz schöne Entfernung von mir aus, man muss ja da wirklich mit den Schafen hinziehen, die Schafe jeden Tag kontrollieren und die Koppeln umbauen. Eilenburg ist fast ein Stückchen zu weit weg für mich.“

Deiche in Eilenburg nicht für Schafe geeignet?

Eine mögliche Erklärung dafür, die Deiche in Eilenburg besser nicht zu beweiden, liefert Schäfer Thomas Schröter. Er ist im Norden von Eilenburg zuständig für das Muldenstück zwischen Pristäblich und Mörtitz sowie im Süden für die Gebiete Groitzsch und Kossen. Schröter erläutert, dass das Beweiden der Deichflächen in Eilenburg mit Schafen so gut wie nicht machbar sei – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Er verweist zum Beispiel auf die Fläche gegenüber der Kastanienallee bei der Festwiese: „Sie haben da unten den Fußballplatz und 20 Meter dahinter den Damm. Wenn Sie dort Schafe hinstellen und es wird einmal Fußball gespielt – da ist auch viel Publikumsverkehr – könnte es schon sein, dass die Schafe ausbrechen, weil dann der Druck zu hoch ist. In solchen Lagen ist es wirklich mit Vorsicht zu genießen, Schafe zu halten.“

Der Deich gegenüber der Gartenanlage bei der Zugbrücke. Quelle: Tobias Wagner

Als weiteres Beispiel führt er den Damm bei der Eisenbahnbrücke in Richtung ehemalige Kaserne an: „Da können Sie keine Schafe auf das Stückchen stellen. Oben die Straße und unten der Weg zur Gartenanlage, da braucht es nur einen Gärtner mit seinem Hund. Das Tier erschreckt, bellt zweimal und die Schafe sind auf der Straße. Man muss dann abwägen: Wie hoch ist das Risiko und wie viel Risiko will ich eingehen.“

Schäfer-Nachwuchs fehlt

Der dritte Schäfer in der Region um die Eilenburger Mulde ist Frank Neumann. Er beweidet das Gebiet von Zschepplin bis Hainichen bei Eilenburg und ist seit 38 Jahren in seinem Beruf tätig. Für ihn muss man zum Schäfer geboren sein, der Beruf sei wie Arzt oder Pastor. Schwierig sei es derzeit, Schäfer-Nachwuchs zu finden. So gäbe es keine fundierte Ausbildung mehr: „So richtig, wie wir das in Wettin in der Spezialschule für Schäfer gelernt haben, gibt es das nicht mehr. Das geht heute alles über die Ausbildung zum Landwirt.“ Was ein angehender Schäfer tun muss, davon hat Neumann eine eindeutige Vorstellung: „Wenn jemand mit Schafen arbeiten will, muss der mit mir ein Jahr lang jeden Tag mitgehen, sonst geht er unter. Wir Wanderschäfer sind immer draußen, da ist jeder Tag anders.“

Als Problem sieht Frank Neumann auch den Wolf. So würden die Leute die Gefahr für die Schafe unterschätzen und sich nicht dafür interessieren. Es habe auch schon Versammlungen gegeben, die aber nichts ergeben hätten. In Sachen Wolf hat der Schäfer eine ganz klare Meinung: „Der hat hier nichts verloren, weil das alles zu dicht besiedelt ist. Die Wanderschaftsherden, wie ich eine habe – ich mache das ja schon in fünfter Generation – die gibt es dann nicht mehr. Und das kann auch keiner mehr anfangen, weil das kann nicht jeder. Das muss aus der Generation heraus kommen. Das sieht immer alles so einfach aus, aber das Hüten musst du können, das ist eine Kunst.“

Von Tobias Wagner