Eilenburg: Jetzt sind auch Mehrgeschosser geplant

Eilenburg

Das Wohngebiet Leipziger Höhe auf dem Eilenburger Berg nimmt weiter Gestalt an. Denn inzwischen sind nicht nur alle Bauplätze für Einfamilienhäuser weg, sondern es gibt auch für den Mehrgeschoss-Wohnungsbau Interessenten. Konkret geht es zunächst um die Fläche neben dem bestehenden Mehrgeschosser in der Lilienstraße in Richtung Sparkasse. Dem Verkauf der rund 2800 Quadratmeter hatte der Stadtrat noch in seiner Märzsitzung zugestimmt. Allerdings, so Achim Röder vom gleichnamigen Ingenieurbüro mit Sitz in Doberschütz, habe es bis jetzt noch keinen Notartermin gegeben. So lange wolle die Immobilienfirma aus dem Osten des Landkreises, für die er die Planung übernehmen soll, auch noch nicht an die Öffentlichkeit.

16 neue Wohnungen geplant

Details zum Vorhaben nannte der Doberschützer aber dennoch. Danach werden hier in zwei Gebäuden jeweils acht Wohnungen entstehen. Beide Gebäude werden durch ein Treppenhaus mit Aufzugsanlage miteinander verbunden. Anders jedoch als im benachbarten Mehrgeschosser sei dies aber nicht in offener Bauweise geplant. Ziemlich sicher sei zudem bereits, dass das vierstöckige Haus keinen Keller bekommt. Dafür werde aber derzeit geprüft, ob anderweitig separate Abstellräume geschaffen werden können. „Ganz schnell“, so erklärt Achim Röder, wird das Ganze aber nicht gebaut sein.“ Denn er könne mit seinem Büro erst nach dem Notartermin mit der Planung so richtig loslegen. Und dafür müsse, inklusive Statik und Brandschutz rund ein Jahr einkalkuliert werden. „Damit“, so schlussfolgert er, „kann bestenfalls im Frühjahr 2021 mit dem Bau begonnen werden.“ Die Einzugswagen könnten damit frühestens 2022 vorfahren.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von Ilka Fischer