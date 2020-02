Eilenburg: Kann Sanierung in der Wallstraße gefördert werden?

Eilenburg

Im Karree Eckartstraße/Wallstraße möchte die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (EWV) in diesem Jahr nun auch noch das letzte Haus komplett auf Vordermann bringen. Konkret geht es um die Fassade und den Hauseingang der Wallstraße 5 mit 25 barrierearmen Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen. Die EWV, eine 100-prozentige Tochter der Stadt und mit 1800 Wohnungen die größte Vermieterin in der Muldestadt, hat dafür Kosten von rund 330 000 Euro veranschlagt.

Stadtrat gibt grünes Licht

Für ein Viertel davon kann sie nun auf Zuwendungen aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ hoffen. Die Stadträte gaben am Montag jedenfalls ihre Zustimmung. Allerdings steht hinter den 82 000 Euro trotzdem noch ein Fragezeichen. Denn die Stadt hat das Budget für diesen Fördermitteltopf für 2020 bereits ausgeschöpft. Damit stehen nicht mehr genügend Mittel des Bundes und Landes, die sich neben der Stadt mit einem Drittel an der Fördersumme beteiligen, zur Verfügung. Die Bewilligung eines von der Stadt inzwischen beantragten Aufstockungsbetrages steht noch aus.

EWV-Geschäftsführerin Birgit Bendix Bade: „Wir freuen uns über die Entscheidung im Stadtrat und hoffen nun auch auf einen positiven Ausgang der Fördermittelfrage. Diese ist für uns schon enorm wichtig, da unsere Mieter damit von einer geringeren Kostenumlage profitieren würden.“

Schnelle Umsetzung macht Sinn

Die EWV hofft zudem darauf, dass es schnell grünes Licht gibt. „Denn es wäre einfach praktisch“, so Birgit Bendix-Bade, „dass das Gerüst wieder weg ist, bevor es auf den in diesem Jahr ohnehin anzulegenden Außenanlagen im Innenbereich des Karrees dann so richtig grünt.“

Von Ilka Fischer